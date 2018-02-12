Kızıldeniz'den gelen 61 tür balık, Akdeniz'i işgal etti

Nazlı Erdol

öğretim üyesi'deki egzotik göçlerin, hem Atlas Okyanusu'ndan hem Kızıldeniz'den gerçekleştiğini söyledi. Akdeniz'e yeni giren türler olduğunu belirten Doç. Dr. Gökoğlu, en son yakaladıkları balon balığı türünün hem Atlantik hem Pasifik'te bulunduğunu kaydetti.Balon balığınınkıyılarında önce İskenderun'da ardından Antalya Körfezi'nde ortaya çıktığını anlatan Doç. Dr. Gökoğlu, "Göçlerin ekolojik, avcılık, turizm ve çevre açısından etkileri var. Ekolojik anlamda dışarıdan gelen her balık diğerlerinin besinine ortak oluyor. Güçlü ise diğerlerini itekliyor. Yeni tür baskın hale geliyor. Doğu Akdeniz, özelliklearacılığıyla göçlerin en fazla yaşandığı yer. Şu ana kadar 61 türün'nde kaydı var. Bu tür sayısıvekıyılarında 100'ü geçti. İskenderun Körfezi'nde sayı 80'i buldu" diye konuştu.Doç. Dr. Gökoğlu, balıkçıların avlarında, yüzde 30 oranında Kızıldeniz orijinli balık yakaladığını söyledi. Gökoğlu, ayrıcakıyılarında bulunan 5 tür barbun balığından 3'ünün Kızıldeniz orijinli olduğunu, bu 3 türün çok baskın hale geldiğini, kıyılarda sürüler halinde gezdiğini belirtti.'in, biyolojik çeşitlilik açısından değiştiğini gördüklerine de dikkat çeken Doç. Dr. Gökoğlu, bu türlerin ekonomik olmadığını ve tüketilmediğini vurguladı.Gökoğlu, "Bu balıklar, balıkçının ağına yakalandığında balıkçıya zaman kaybettiriyor. Balıkçılık operasyonlarını güçleştiriyor. Balon balığı gibi balıklar balıkçılık av araçlarına zarar veriyor. Misinayı kestiği halde yine de balıkları yemeye devam ediyor. Balıkçıya ekstra yük çıkartıyor. Turizm açısından bakıldığında da bir denizanasının kıyılarda olması durumu olumsuz etkiliyor. Ölüsü kıyıya vurduğunda kirlilik oluşturuyor. Bazı canlılar toksin de içeriyor" diye konuştu.da balıkçıların ağlarına sürüler halinde takılan balon balıkları tedirginlik yaratmıştı.