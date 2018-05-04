Kızılırmak'ta bir genç boğuldu, kurtarmaya çalışan kişi kayboldu

Can Hakman

Yüzme bilmediği iddia edilen Güler'i kurtarmak için arkadaşları ile yakındaki tarlada çalışan Ramazan Buğday da suya girdi. Genci kurtarmaya çalışanlardan Ramazan Buğday da bir süre sonra akıntıya kapıldı.İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık,(AFAD) ekipleri sevk edildi. Jandarma görevlileri nehir kıyısında, AFAD dalgıçları da suyun içinde arama yaptı.Ekiplerin uzun süren çalışmalarının ardından Güler'in cesedi, akıntıya kapıldığı bölgeden yaklaşık 100 metre uzaklıkta bulundu.Gencin cesedi daha sonramorguna gönderildi.'ı arama çalışmalarına ise sabah saatlerinde devam edilecek.AA