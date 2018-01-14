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Kızılötesi teknolojisiyle senkronize oluyor

HyperX Predator DDR4 RGB bellek, kızılötesi teknolojisinden faydalanarak gelişmiş bir görüntü deneyimi için modüllerin RGB aydınlatmalarını senkronize ediyor

Kızılötesi teknolojisiyle senkronize oluyor
 Kingston oyunculara yönelik bölümü olan HyperX, IR (kızılötesi) teknolojisiyle senkronize edilen RGB aydınlatmaya sahip dünyanın ilk bellek modülü HyperX Predator DDR4 RGB’yi CES 2018 fuarında duyurdu.

HyperX her bir bellek modülüne IR iletişim kanalları ekleyerek birden fazla modülün LED aydınlatmasını senkronize etmesini ve böylece olağanüstü renk ve desenler oluşturmasını sağladı. Doğrudan anakarttan güç alan, patent başvurusu yapılmış bu teknoloji, oyun ve hız aşırtma PC’leri ve kendi sistemlerini kuranlar için RGB belleklerle gelişmiş bir görsel deneyim sunuyor.
IR ile senkronize edilen RGB aydınlatma kontrolüne ek olarak; Predator DDR4 RGB modülleri uyumlu RGB kontrol yazılımına sahip anakartlara takıldığında birden fazla aydınlatma profiline destek verebiliyor. HyperX, Predator DDR4 RGB bellekleri; ASUS Aura Sync; Gigabyte RGB Fusion ve MSI Mystic Light Sync gibi kontrol yazılımlarına uyumlu hale getirmek için anakart iş ortaklarıyla birlikte çalışarak testler yapıyor. Bunlara ek olarak, In-Win gibi kasa markaları da RGB aydınlatma ve kontrolü için özellikler ekliyor.


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