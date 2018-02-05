Kızım ve Ben filmi Polis Haftası'nda vizyona girecek



KIZIM VE BEN FİLMİNİN KONUSU NE?

Elif Bayram

Özel Harekât polislerinin katıldığı ve gerçek mühimmatların kullanıldığı sahneleriyle dikkat çeken filmin galası ise 4 Nisan akşamı Sapphire’de gerçekleşecek. Gerçek bir hikâyeden sinemaya uyarlanan filmin senarist ve yönetmenliği Murat Gürvardar üstleniyor.da destek verdiğifilminin mimarı,filmlerinden de tanıdığımız, ünlü Metafizik ve Bio Enerji Uzmanı Salih Memişoğlu. Filmin supervisor’ı bugüne kadar TV program sunuculuğu ve yapımcılığı ile tanınan, yazdığı kitaplar çok satanlar listesinde yer alan bir isim: Ferudun Özdemir. Filmin yapımcılığını ise Burak Memişoğlu üstleniyor.dizisinin Nefes’idizisininkarakteribir araya getiren Kızım ve Ben filmi vizyon için gün sayıyor.Yapımcılığıüstlendiğini filmin oyuncu kadrosunda Zülal Memişoğlu, Cengiz Kurtoğlu, Gizem Hatipoğlu, Cem Cücenoğlu ve Ömür Arpacı gibi isimler dikkat çekiyor.Polisiye-Dram türünde çekilen filmin konusuna gelince… ‘’Zengin bir ailenin tek çocuğu olan Doruk (Cemal Hünal) hayalini gerçekleştirerek polis akademisine girer ve birincilikle mezun olur. Bir operasyon sırasında tanıştığı Serap’a (İrem Helvacıoğlu) aşık olur ve evlenirler. Biricik kızları Zeynep (Zülal Memişoğlu) dünyaya geldikten kısa bir süre sonra bunalıma giren Serap evi terk eder. Kahraman bir özel harekât polisi olan Doruk, zorlu görevlerinin yanında kızı Zeynep’e hem annelik hem babalık yapar. Kızıyla aralarında çok güzel bir bağ oluşmuşken evi terk edip giden Serap tekrar çıkagelir. Baba ve kızın hayatında zorlu bir dönem başlamıştır.’’