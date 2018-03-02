Kızının ölümüne tanık oldu, baygınlık geçirdi

ANNESİ KAZAYI GÖRDÜ

SORUŞTURMA BAŞLADI

Erdinç Şahin

Merkez Yıldırım ilçesi Yiğitler Mahalles D-305'inci Sokak'ta oturan 2 çocuk annesi, dün akşam saatlerinde kızı Elif'i anakolundan aldıktan sonra elinden tutarak evlerine doğru yürümeye başladı.Sevinçler Sokağı'na geldiklerinde bir anda annesinin elinden kurtulup yola fırlayan minik Elif'e, 24 yaşındaki S.D.'nin kullandığı otomobil çarptı. Kazayı gören Hatice Durdu baygınlık geçirirken, ağır yaralanan Elif Durdu kaldırıldığı Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.cenazesi bugün gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenaze töreninde sinir krizi geçirenbir kez daha bayılınca bekletilen ambulansa taşındı. Elif'in cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Turanköy Kent Mezarlığı'nda toprağa verildi. Kaza ile ilgili soruşturmaya başlandı.