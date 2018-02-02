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'Kızıyla evlenmek isteyen kral' masalına tepki yağıyor

Öz kızıyla evlenmeye çalışan bir kralın ve ondan kaçmaya çalışan prensesin hikâyesini anlatan ve YouTube’da yayınlanan “Eşek Derisi” isimli masala “ensest ilişki ve çocuk istismarı” gerekçesiyle şikâyet yağdı.

02 Şubat 2018, Cuma 09:24
'Kızıyla evlenmek isteyen kral' masalına tepki yağıyor
Habertürk gazetesinden İrem Koca'nın haberine göre 1695 yılında Fransız şair Charles Perrault tarafından yazılan “Eşek Derisi” isimli çizgi-masal, 25 Ocak’tan beri YouTube’daki “Turkish Fairy Tales” (Türkçe Peri Masalları) isimli kanalda yayınlanıyor. Masal, öz kızıyla evlenmeye çalışan bir kralın ve ondan kaçmaya çalışan prensesin hikâyesini anlatıyor. Masal, 200 binden fazla izlenmiş. Bazı kullanıcılar ise “ensest ilişki ve çocuk istismarı” gerekçesiyle masaldan şikâyetçi.
 

"BEN SADECE OKUYORUM"


Masalda kralı seslendiren Mazlum Kiper, “Seslendirmesini hangi şirket, hangi kanal talep etti; hatırlamıyorum. En az 1 yıl olmuştur. Okuduğum seslerin içeriğine bakmıyorum. Okurken rahatsızlık duymadım. Olumsuz bir şey anlatsa yapmazdım. Ben sadece okuyorum, neyi anlatıyor bilmiyorum. Yani bu masaldır, adam bunu söyler; belki sonunda ceza alır. Tabii ki normalde bir kralın bile böyle bir şey yapması uygun olamaz. Bu belki Fransız mitolojisinden alınmış bir hikâye olabilir” diye konuştu.



 

PRENSESİ SESLENDİREN OYA KÜÇÜMEN: KALDIRILMASI İÇİN BEN DE BAŞVURDUM


Prensesi seslendiren Oya Küçümen ise “Eski çağlardaki bir yanlışı anlatmak içindi sanırım. Şimdi izledim ve bu yanlışı öven bir şey göremedim. Tam tersi olmaması gereken bir şey olarak anlatılıyor. Yine de kaldırılması için ben de başvurdum” dedi.

Doç. Dr. Mehmet Gökşin Karaman, “Bu masal kral olan bir babanın kızıyla evlenmek istemesini anlatıyor ki bunun adı ensesttir. Ebeveynlerden böyle talepler gelebileceğini düşünen çocuk korkabilir, endişelenebilir. Çocuk ve gençler için sakıncalı olabilir” ifadesini kullandı.


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