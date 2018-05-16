Kızlar cadde ortasında tekme tokat birbirine girdi
Elazığ’da cadde ortasında kızların kavgası cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı
Elazığ'daki olay, kent merkezinde Gazi Caddesi’nde meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle 4-5 kız cadde ortasında tartışarak kavga etti. O sırada bazı vatandaşlar kızları ayırmaya çalıştı.
Kavga eden kızlardan biri, bir diğerinin saçını çekerek dövmeye çalışırken, başka bir kız da yerde diğer kızla kavgasını sürdürdü.
Vatandaşların güçlükle ayırdığı kızların o anları cep telefonu kamerasına da saniye saniye yansıdı.