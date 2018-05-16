Kızlar cadde ortasında tekme tokat birbirine girdi

Elazığ’da cadde ortasında kızların kavgası cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı

16 Mayıs 2018, Çarşamba 17:21 Son Güncelleme: 16 Mayıs 2018, Çarşamba 18:04
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Elazığ'daki olay, kent merkezinde Gazi Caddesi’nde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle 4-5 kız cadde ortasında tartışarak kavga etti. O sırada bazı vatandaşlar kızları ayırmaya çalıştı.


Kavga eden kızlardan biri, bir diğerinin saçını çekerek dövmeye çalışırken, başka bir kız da yerde diğer kızla kavgasını sürdürdü.

Vatandaşların güçlükle ayırdığı kızların o anları cep telefonu kamerasına da saniye saniye yansıdı.


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