Müge Anlı'da Fatmanur isyanı! 'Kızımı üç harflilerle korkutuyor'



'BİZE BİLEREK GÖSTERMİYORLAR'

İdil Janet Demiray

İzmir Bayraklı’da oturan Ercan-Ayşe Koçyiğit çifti, polise başvurarak 19 yaşındaki kızları Fatmanur’un bioenerji uzmanı olduğunu söyleyen Metin K. tarafından korkutularak kaçırıldığını öne sürdü.Kızlarından 14 günden beri haber alamayan Koçyiğit çifti Müge Anlı’nın programına başvurarak kızlarını aradı. Anlı’la bağlanan Fatmanur gönül rızasıyla evlendiğini, 4 aylık hamile olduğunu söyledi, daha sonra telefonunu kapatıp ortadan kayboldu.Programa bağlanan kişiler Metin K’nın insanları “üç harflilerle” korkutarak pisikolojilerini bozduğunu, Fatmanur’a yaptıklarını kendilerine de yaptıklarını söyledi.Ercan-Ayşe Koçyiğit çifte ise “Bu adam 48 yaşında. Kızımızı korkutarak alıkoyuyor. Kızımız 1 hafta ondan ayrılsa polise, savcıya başka ifade verecek ama Metin K. bunu bildiği için kızımızı kaçırıyor. Cumhurbaşkanımız bize yardım etsin. Kızımız büyük baskı altında. Fatmunur’u kurtarsın” diye yalvardı.