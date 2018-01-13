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KKTC askeri bandosu 'Girne'den Yol Bağladık Anadolu'ya' şarkısını yeniden çalmaya başladı

1974 Kıbrıs Barış Harekatı ile bütünleşen 'Girne’den Yol Bağladık Anadolu’ya' şarkısı yeniden askeri bandoda çalmaya başladı

13 Ocak 2018, Cumartesi 21:37
KKTC askeri bandosu 'Girne'den Yol Bağladık Anadolu'ya' şarkısını yeniden çalmaya başladı
Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı Girne Bölge Bandosu, geçtiğimiz yıl Eylül ayından itibaren, Yasemin Kumral’ın seslendirdiği bu unutulmaz parçayı aranje ederek, her cuma ve pazar akşamı, KKTC’nin Turizm başkenti Girne Kordon boyu Atatürk Anıtı önünde gerçekleşen bayrak töreninde seslendiriyor.


DUYUGULU ANLAR YAŞANDI

 
Bu parçaya ses veren isim sanatçı Yasemin Kumral Girne Acapulco otelde gerçekleştirilen, kendisinin de 20 yıldır destek verdiği Uluslar arası Talasemia Akdeniz Anemisi konferansına katıldı.

Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Bölge bandosunun bu uygulamasından buradaki dostları aracılığıyla haberdar olan Kumral, KKTC’de bulunduğu dönemde, bandonun bu performansını yerinde görme fırsatı buldu.

Yakın dostlarıyla birlikte Girne Kordon boyuna gelen Kumral, bandonun performansı sırasında duygulu anlar yaşadı, zaman zaman gözyaşlarına da hakim olamadı.
 

'TÜRKLERİN VARLIĞINI YOK ETMEK İSTEYENLERE BİR TOKAT'

 
Yasemin Kumral, Kıbrıslı Türklerin, milli mücadele yıllarında ata topraklarında çektiği acıları zorlukları çok iyi bildiğini belirterek, 1974 Barış Harekatı’nın adada Kıbrıslı Türklerin varlığını yok etmek isteyenlere de bir tokat olduğunu söyledi.
 
 
Türklerin, her zaman, acı çeken yardıma ihtiyacı olan insanların, halkların yanında olan bir millet olduğunu söyleyen Kumral, 'Girne’den Yol bağladık Anadolu’ya'  şarkısını da bu duygu ve düşünceler içinde ortaya çıktığını söyledi.


'KIBRIS TÜRK HALKININ VEFASINI HİÇBİR YERDE GÖRMEDİM'


Kıbrıs Türk halkının çok vefalı olduğunu da belirten Kumral, 'Kıbrıs Türk halkının vefasını dünyada hiçbir yerde görmedim. Hepinizi bütün sevgimle kucaklıyor, bağrıma basıyorum. İnsanlığın en önemli nişanesi vefadır. Vefalı insanlar bileşik kalpler gibidir her konuda harikadırlar' diye konuştu.

Birçok bestesi de bulunan Yasemin Kumral’ın Girne’den Yol Bağladık Anadolu’ya plağı halen 20 Temmuz 1974 şafağında adaya ilk çıkan birlik olan Amfibi Deniz Piyade Alayı’nın İzmir Foça’da bulunan Kıbrıs Barış Harekatı Müzesi’nde sergileniyor.

İşte o anlar:


 
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