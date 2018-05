KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı: Çağrıya Rum tarafından olumlu yanıt gelmedi

"BM GEÇİCİ GÖREVLENDİRME YAPMAK DÜŞÜNCESİNDE OLDUĞUNU BİLDİRDİ"

Can Hakman

'nde temsil edilen siyasi parti başkanlarını'nda kabul etti.Yaklaşık bir buçuk saat süren kabule Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Başbakan Tufan Erhürman, Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit ve Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş katıldı.Cumhurbaşkanı Akıncı, görüşmenin ardından yaptığı yazılı açıklamada, bu çerçeve ile ilgili olarak kamuoyunu aydınlatmak üzere gerekli açıklamaları yaptığını kaydederek, açıklamasına şöyle devam etti:“Rum tarafı bu konudaki samimi çağrıma olumlu yanıt vereceğine, iki gündür 4 Temmuz tarihli, olmayan bir belgeden söz etmeyi tercih etmektedir. Ne yazık ki bu tutum, Guterres çerçevesini sulandırmaya, çarpıtmaya devam edeceklerini göstermektedir ve bu maalesef çözüme yardımcı bir yaklaşım değildir. Bu çerçeve, 30 Haziran 2017 tarihinde BM tarafından Crans-Montana’da taraflara sunulan metindir. BM’nin taraflara verdiği ve başka versiyonu olmayan bu metni, 23 Eylül 2017 tarihindeki New York görüşmemizde BM Genel Sekreteri Sayın Antoio Guterres de ‘Evet budur.’ diyerek teyit etmiştir."Amacının karşılıklı suçlama yoluyla toplumları meşgul etmek olmadığını ifade eden Akıncı, “Uzun sürecek bir durgunluk ve gerginlik dönemine doğru hızla yol alınırken ve bu gidişle adamızın kalıcı olarak bölünme olasılığı daha da büyürken sessiz kalamazdım. Bu çabanın tarihi bir sorumluluğu yerine getirme uğraşısı olduğunu bir kez daha anımsatmak isterim." değerlendirmesinde bulundu.BM Genel Sekreterliğinin, New York’taki KKTC Temsilciliği aracılığıyla tarafların nabzını yoklamak üzere geçici bir görevlendirme yapmak düşüncesinde olduğunu bildirdiğini aktaran Akıncı, şunları kaydetti:"Kıbrıs Türk tarafı olarak sonuç odaklı olmayan ucu açık bir sürecin parçası olmayacağımızı defalarca açıkladığımızı, bundan sonraki sürecin stratejik paket çerçevesinde ve takvimli bir süreç olabileceğini her vesilesiyle vurguladığımızı da anımsatarak bu atamaya bu çerçevede itirazımız olmadığını Kıbrıs’taki BM yetkilisine bildirmiş bulunmaktayız."Kıbrıs müzakereleri, Cumhurbaşkanı Akıncı'nın göreve gelmesinin ardından BM Genel Sekreterinin eski Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide'nin ara buluculuğunda Mayıs 2015'te yeniden başlamış, geçen yıl temmuz ayında İsviçre'nin Crans Montana kentinde yürütülen Kıbrıs Konferansı'ndan sonuç çıkmamıştı.Müzakereler, "Ekonomi", "Avrupa Birliği", "Mülkiyet", "Yönetim-Güç Paylaşımı", "Toprak" ile "Güvenlik ve Garantiler " olmak üzere 6 temel başlıktan oluşuyordu.AA