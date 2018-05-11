KKTC’de 175 kişi vatandaşlıktan çıkarıldı



KARARLILIKLA DEVAM EDİLECEK



GİRAY BULAK'IN VATANDAŞLIĞI DA İPTAL EDİLDİ

Hükümetimizin kurulduğu ilk günden itibaren geçmiş zamanda yapılan hukuksuzlukların üzerine gideceğimizi net şekilde söyledik" diyen KKTC İçişleri Bakanı Baybars şöyle devam etti:'Bu doğrultuda İçişleri Bakanlığı olarak, personelimizin özverili çalışmalarıyla yoğun bir çalışma başlattık ve bugün incelediğimiz takriben 1200 dosyanın 175'inde hukuka aykırı şekilde işlem yapıldığı tespitini Bakanlar Kurulumuza sunduk.Bakanlar Kurulumuz da bu doğrultuda istisnai adı altında hukuka aykırı şekilde verilen 175 vatandaşlığın iptaline karar verdi."Bakanlık olarak incelemelerin devam edeceğini kaydeden Baybars, "Bir hukuk insanı olarak çok hassas olduğum hukuk devleti hedefi benim için de çok önemlidir.Aldığımız kararla bu doğrultuda önemli bir adım attığımızı düşünüyorum. Bu önemli noktanın altını bir kez daha çizmek istiyorum; hükümetimiz durmaksızın geçmişte yapılan hukuksuzlukları düzeltme yolunda çalışmalarını sürdürme kararlılığındadır, halkımızın içi rahat olsun" dedi.Vatandaşlığı iptal edilenler arasında teknik direktör Giray Bulak'ın da olduğu öğrenildi. Vatandaşlıkları iptal edilenlerin, hukuk yoluna başvurarak iptale karşı dava açması bekleniyor.DHA