KKTC'de 8 genç bir öğrenciyi döverek öldürdü

KKTC’nin Gazimağusa kentinde dün Doğu Akdeniz Üniversitesi öğrencisi 28 yaşındaki Nijeryalı Kennedy Taomwabwa, 8 Kıbrıslı genç tarafından önce soyuldu ardından sopalarla döverek öldürüldü. Aralarında 3 genç kızın da bulunduğu gençlerin, Nijeryalı öğrenciyi neden öldürdüğü henüz belli değil

KKTC'de 8 genç bir öğrenciyi döverek öldürdü
KKTC'de dün akşam bir çocuk, Kennedy Taomwabwa’nın cesedini kent dışındaki bir gölette buldu. Polis, Nijeryalı öğrencinin evinden 8 genç tarafından kaçırıldığını ve kent dışında dövülerek öldürüldüğünü kısa sürede tespit etti. 
 

"BEN VURMADIM SADECE SEYRETTİM"


KKTC polisi, cinayete karışan, Z.K. (22), O.K. (18) ve B.Ç’yi (K-16) yakalayarak mahkemeye çıkardı. B.Ç ilk ifadesinde, Nijeryalı gencin öldürülme anında olay yerinde olduğunu itiraf etti ve “Ben vurmadım, sadece seyrettim” dedi.


Kennedy Taomwabwa - B.Ç
 

3 KİŞİ TUTUKLANDI 5 GENÇ ARANIYOR


Mahkeme hakimi Gökhan Asafoğluları, 3 gencin sorgulanmak üzere emniyette tutuklu kalmasına karar verirken, polis cinayete karışan 5 gencin daha arandığını açıkladı.
 

ARKADAŞLARI PROTESTO ETTİ


Cinayet Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde de büyük yankı buldu. Kennedy Taomwabwa’nın arkadaşları, ellerinde “Adalet isteriz” yazılı pankartlarla protesto gösterisi düzenledi. Arkadaşları, Nijeryalı gencin bir hafta önce de benzer şekilde kaçırılarak dövüldüğünü söyledi.


O.K. - Z.K. 
 

"BÜYÜK ÜZÜNTÜ DUYDUK"


Üniversite yönetimi, “Afrika kökenli öğrencilerimize özellikle internet siteleri ve sosyal medyada suçlu gözüyle bakılmasından büyük rahatsızlık duyuyoruz. Cinayetten büyük üzüntü duyduk. Özellikle medya sorumlu habercilik yapmasını diliyoruz” açıklaması yaptı. 

Hürriyet/Ömer Bilge


 


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