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KKTC'de erken genel seçimin resmi sonuçları açıklandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Yüksek Seçim Kurulu (YSK) pazar günü yapılan erken genel seçimin resmi sonuçlarını açıkladı

09 Ocak 2018, Salı 18:41
KKTC'de erken genel seçimin resmi sonuçları açıklandı
Resmi sonuçlara göre, Başbakan Hüseyin Özgürgün liderliğindeki Ulusal Birlik Partisi (UBP) oyların yüzde 35,57'sini alarak birinci oldu, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) ve Demokrat Parti (DP) ise büyük oy kayıpları yaşadı.

GEÇERSİZ OYLAR YÜZDE 11,7


YSK Başkanı Narin Ferdi Şefik, başkent Lefkoşa'da kurul üyeleriyle düzenlediği basın toplantısında seçim sonuçlarını duyurdu.

Seçimin birinci partisi UBP'nin 21, CTP'nin 12, Halkın Partisi'nin (HP) 9, Toplumcu Demokrasi Partisi'nin (TDP) 3, DP'nin 3 ve Yeniden Doğuş Partisi'nin (YDP) de 2 milletvekili çıkardığını belirten Şefik, karma oyların yüzde 11 civarında ve geçersiz oyların da yüzde 11,7 olduğunu aktardı. 

ERKEN GENEL SEÇİM KARARI ALINMIŞTI

YSK Başkanı Şefik, resmi sonuçlara göre, UBP 35,57, CTP 20,97, HP 17,10, TDP 8,61, DP 7,83, YDP 6,96, Toplumcu Kurtuluş Partisi- Yeni Güçler (TKP YG) 2,67 ve Milliyetçi Demokrasi Partisi'nin (MDP) 0,13 oy oranına sahip olduğunu bildirdi. 

Şefik, cuma günü saat 12.00'ye kadar YSK ve ilçe seçim kurullarında askıya alınacak sonuçlara itiraz süresinin bulunduğunu kaydetti.

KKTC'de seçimden önce Özgürgün liderliğindeki UBP ile Serdar Denktaş liderliğindeki DP'nin koalisyon hükümeti görev yapıyordu. 18 milletvekili bulunan UBP ve 4 milletvekili olan DP koalisyonuna 4 bağımsız milletvekili de dışarıdan destek veriyordu. KKTC Meclisi'nde muhalefetteki CTP 20 ve TDP 3 sandalyeye sahipti. Meclis'te hükümete destek verenlerin dışında bir bağımsız milletvekili daha bulunuyordu.

KKTC Cumhuriyet Meclisi, 13 Kasım 2017'de oy çokluğuyla erken genel seçim kararı almıştı.

AA

KKTC’de erken genel seçimin galibi Ulusal Birlik Partisi (UBP) olduKKTC’de erken genel seçimin galibi Ulusal Birlik Partisi (UBP) oldu


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