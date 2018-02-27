KKTC'de konsomatris gece kulübünde öldü, Bakanlar acil toplandı

KKTC'de bir gece kulübünde konsomatris olarak çalışan Belarus uyruklu Volha Viarbouskaya'nın ölümü, adanın gündemine oturdu. Kadınların 'seks kölesi' olarak çalıştırıldığı iddiaları ortaya atılırken, İçişleri ve Çalışma Bakanları acil toplantı yaptı, gece kulüpleriyle ilgili tedbirler alınacağı açıklaması yapıldı

KKTC'de konsomatris gece kulübünde öldü, Bakanlar acil toplandı
KKTC'de Bir gece kulübünde çalışan Volha Viarbouskaya (26), iddiaya göre birlikte olduğu kimliği belirsiz erkek çıktıktan sonra odada garsonlar tarafından baygın bulundu. Garsonların çağırdığı ambulansla hastaneye kaldırılan Viarbouskaya, yaşamını yitirdi.



Volha Viarbouskaya'nın ölümü, KKTC'nin gündemine oturdu. Medya olayı manşetlere taşıdı. Havadis gazetesi, '400 kadının yasadışı seks kölesi olarak çalıştırıldığı' iddasını yazdı. "Var olan yasal düzenleme, gece kulüplerinde çalışan kadınların para karşılığı seks yapmasına engel. Ancak, bunu herkes bilse de vergisini alan devlet, bu alanı denetlemiyor. Adaya gelen kadınların pasaportları alınıyor, sağlık kontrolleri yapılıp, pazarlanıyor" diye kadın ticaretini manşete çeken gazete, 35 gece kulübünde 400'ün üzerinde kadının çalıştırıldığını belirtti.


 


'HEPSİ KAPATILMALI'


Gazeteye açıklama yapan Lefkoşa Türk Belediyesi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komite Başkanı Avukat Mine Atlı, KKTC’de seks işçiliğinin yasak olduğunu belirtti. Kıbrıs Türk İnsan Hakları Vakfı Başkanı Deniz Düzgün, gece kulüplerinde insan ticareti yapıldığını söyledi. İnsan ticareti konusunda önlem alınmasını isteyen Düzgün, "Bu kanayan bir yara" dedi.

Milletvekili Yasemin Öztürk de, "KKTC yasalarına göre para karşılığı seks yapmak suçtur. Dolayısıyla ülkedeki gece kulüplerinin tümü kapatılmalıdır” dedi.


BAKANLAR ACİL TOPLANDI


Toplumun tüm kesimlerinden gelen tepkiler üzerine KKTC İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars ve Çalışma Bakanı Zeki Çeler, acil bir toplantı yaptı. Toplantıda bakanlık bürokratları ve yetkililer de bulundu. Toplantı sonrası açıklama yapan Baybars; ”Gece kulüpleri konusunda ivedi tedbirler alınacak. Gece kulüplerinde ciddi sıkıntılar yaşanıyor denetimleri konusunda” dedi.

Çeler de, “Büyük bir sorun bu konu. Köle gibi yasalara aykırı şekilde çalıştırılıyor” diye konuştu.

İki Bakan da yarın gece kulüpleri ile ilgili bir toplantı yapılacağını, ardından önemli kararlar alınacağını söyledi.

DHA
 


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