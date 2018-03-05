KKTC’de otomobil askeri araca çarptı: 7'si asker 10 yaralı

Lefkoşa'da kontrolsüz şekilde yola çıkan ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen otomobil, askeri araçla çarpıştı.
KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Çarpmanın şiddetiyle askeri araç devrilerek yan yattı. Kazada 7'si asker 10 kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye ambulanslar sevk edildi.
Lefkoşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan bir askerin omuzunda çıkık olduğu belirlendi. Diğer askerler ile 3 sivil vatandaşın ise hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA (KKTC), (DHA)
Mehmet Nuri Turan