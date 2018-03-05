KKTC’de otomobil askeri araca çarptı: 7'si asker 10 yaralı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başkenti Lefkoşa'da otomobil ile askeri aracın çarpıştığı kazada 7'si asker 10 kişi yaralandı

KKTC’de otomobil askeri araca çarptı: 7'si asker 10 yaralı
Lefkoşa'da kontrolsüz şekilde yola çıkan ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen otomobil, askeri araçla çarpıştı.

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Çarpmanın şiddetiyle askeri araç devrilerek yan yattı. Kazada 7'si asker 10 kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye ambulanslar sevk edildi. 

Lefkoşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan bir askerin omuzunda çıkık olduğu belirlendi. Diğer askerler ile 3 sivil vatandaşın ise hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.  

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA (KKTC), (DHA)


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Esrarengiz sesler eceli oluyordu

Esrarengiz sesler eceli oluyordu
İş adamına oğlundan kanlı pusu

İş adamına oğlundan kanlı pusu

Görünmez kaza!

Görünmez kaza!
TMSF'ye devredilen ambalaj fabrikasında yangın

TMSF'ye devredilen ambalaj fabrikasında yangın
Karabük'ten çaldıkları otomobille Bolu'da yakalandılar

Karabük'ten çaldıkları otomobille Bolu'da yakalandılar
Vahşice öldürülen Katerina'nın cenazesi sahipsiz kaldı

Vahşice öldürülen Katerina'nın cenazesi sahipsiz kaldı
İstanbul'da 'VIP pasaport' operasyonu: 4 gözaltı

İstanbul'da 'VIP pasaport' operasyonu: 4 gözaltı
KAPKAÇ ANI

KAPKAÇ ANI
Trüf mantarı kaçakçılığına 466 bin liralık rekor ceza

Trüf mantarı kaçakçılığına 466 bin liralık rekor ceza
Yola tedbirsiz çıkan yayalara otomobil çarptı

Yola tedbirsiz çıkan yayalara otomobil çarptı
32 suçtan aranan şahıstan gazetecilere: Size hakkımı helal etmiyorum

32 suçtan aranan şahıstan gazetecilere: Size hakkımı helal etmiyorum