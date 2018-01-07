KKTC'de sandıktan milliyetçiler çıktı



388 ADAY KATILDI



OY VERME İŞLEMİ SONA ERDİ

719 SANDIKTA OY KULLANILDI

Mine Bozkurt

190 bin seçmenin bulunduğu ülkede, ana muhalefet Partisi Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) ikinci, yeni kurulan Halkın Partisi (HP) ise, üçüncü sırada yer aldı. Sonuçlar, KKTC’de yeni bir koalisyon hükümetinin kurulacağı anlamına geliyor. Ülkeden uygulanan karma oy sistemi nedeniyle partilerin aldıkları kesin oy oranları ve çıkaracakları milletvekili sayısı bugün belirlenecek.Seçimlere , 8 siyasi partiden 379 ve 9 da bağımsız olmak üzere toplam 388 aday katıldı. Katılım oranı ise, yüzde 63 oldu. Katılım oranının düşük olmasına, seçim tarihinin kış aylarında seçilmesi ve yeni uygulanan seçim sistemi gösteriliyor. Yeni sistemde özellikle karma sistemi kullanan seçmenlerin yaptığı hatalar, önemli oranda oyun geçersiz sayılmasına neden oldu.Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi’ndeki 50 temsilcisini belirlemek üzere bugün sandığa gittiMilletvekilliği Erken Genel Seçimi için oy verme süreci saat 08.00’de başlayarak 18:00’de Türkiye saati ile de 19:00 da sona erdi.Milletvekilliği Erken Genel Seçimi için ada genelinde 190 bin 551 seçmen 719 sandıkta oy kullandı.