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KKTC'de sandıktan milliyetçiler çıktı

KKTC’de 50 sandalyeli parlamentonun yeniden belirlendiği erken genel genel seçimlerde Başbakan Hüseyin Özgürgün liderliğindeki milliyetçi Ulusal Birlik Partisi (UBP) yüzde 35’in üzerinde oy alarak birinci oldu

07 Ocak 2018, Pazar 22:52
KKTC'de sandıktan milliyetçiler çıktı
190 bin seçmenin bulunduğu ülkede, ana muhalefet Partisi Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) ikinci, yeni kurulan Halkın Partisi (HP) ise, üçüncü sırada yer aldı. Sonuçlar, KKTC’de yeni bir koalisyon hükümetinin kurulacağı anlamına geliyor. Ülkeden uygulanan karma oy sistemi nedeniyle partilerin aldıkları kesin oy oranları ve çıkaracakları milletvekili sayısı bugün belirlenecek. 


388 ADAY KATILDI


Seçimlere , 8 siyasi partiden 379 ve 9 da bağımsız olmak üzere toplam 388 aday katıldı. Katılım oranı ise, yüzde 63 oldu. Katılım oranının düşük olmasına, seçim tarihinin kış aylarında seçilmesi ve yeni uygulanan seçim sistemi gösteriliyor. Yeni sistemde özellikle karma sistemi kullanan seçmenlerin yaptığı hatalar, önemli oranda oyun geçersiz sayılmasına neden oldu.


OY VERME İŞLEMİ SONA ERDİ

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi’ndeki 50 temsilcisini belirlemek üzere bugün sandığa gitti

Milletvekilliği Erken Genel Seçimi için oy verme süreci saat 08.00’de başlayarak 18:00’de Türkiye saati ile de 19:00 da sona erdi.

719 SANDIKTA OY KULLANILDI


Milletvekilliği Erken Genel Seçimi için ada genelinde 190 bin 551 seçmen 719 sandıkta oy kullandı.

 



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