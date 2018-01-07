KKTC'de sandıktan milliyetçiler çıktı

190 bin seçmenin bulunduğu ülkede, ana muhalefet Partisi Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) ikinci, yeni kurulan Halkın Partisi (HP) ise, üçüncü sırada yer aldı. Sonuçlar, KKTC’de yeni bir koalisyon hükümetinin kurulacağı anlamına geliyor. Ülkeden uygulanan karma oy sistemi nedeniyle partilerin aldıkları kesin oy oranları ve çıkaracakları milletvekili sayısı bugün belirlenecek.
388 ADAY KATILDI
Seçimlere , 8 siyasi partiden 379 ve 9 da bağımsız olmak üzere toplam 388 aday katıldı. Katılım oranı ise, yüzde 63 oldu. Katılım oranının düşük olmasına, seçim tarihinin kış aylarında seçilmesi ve yeni uygulanan seçim sistemi gösteriliyor. Yeni sistemde özellikle karma sistemi kullanan seçmenlerin yaptığı hatalar, önemli oranda oyun geçersiz sayılmasına neden oldu.
OY VERME İŞLEMİ SONA ERDİ
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi’ndeki 50 temsilcisini belirlemek üzere bugün sandığa gitti
Milletvekilliği Erken Genel Seçimi için oy verme süreci saat 08.00’de başlayarak 18:00’de Türkiye saati ile de 19:00 da sona erdi.
719 SANDIKTA OY KULLANILDI
Milletvekilliği Erken Genel Seçimi için ada genelinde 190 bin 551 seçmen 719 sandıkta oy kullandı.
Mine Bozkurt