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KKTC’de, UBP Partisi önde gidiyor

KKTC’de gerçekleşen erken genel seçimde sandıkların yüzde 15’inde oy sayımı tamamlandı. Sayılan oyların yüzde 37,84’ünü alan iktidarın büyük ortağı Ulusal Birlik Partisi (UBP) önde gidiyor

08 Ocak 2018, Pazartesi 01:26
KKTC’de, UBP Partisi önde gidiyor
Alınan ilk sonuçlara göre, UBP yüzde 37,84 oy oranıyla birinci sırada yer alıyor. Sayılan oyların yüzde 19,20’sini alan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) ikinci, 15,61’ini alan Halkın Partisi (HP) üçüncü, 10,75’ini alan Yeniden Doğuş Partisi (YDP) dördüncü, 7,36’sını alan Demokrat Parti (DP) beşinci ve 6,49’unu alan Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) ise altıncı sırada bulunuyor.

İlk sonuçlara yüzde 5’lik seçim barajının altında kalan üç partinin toplam oy oranı ise yüzde 2,74 oldu.

ERKEN GENEL SEÇİM KARARI ALINMIŞTI


KKTC’de, Hüseyin Özgürgün liderliğindeki UBP’nin 18, Serdar Denktaş liderliğindeki DP’nin 4 milletvekilinin bulunduğu koalisyon hükümetine, 4 bağımsız milletvekili dışardan destek veriyordu.

50 sandalyeli KKTC Meclisi'nde muhalefetteki Cumhuriyetçi Türk Partisi  (CTP) 20 ve Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) ise 3 sandalyeye sahipti. Meclis'te
hükümete destek verenlerin dışında 1 bağımsız milletvekili daha bulunuyordu.

Bir önceki genel seçimde UBP yüzde 27,3, CTP yüzde 38,37, DP yüzde  23,11 ve TDP yüzde 7,43 oranında oy elde etmişti. KKTC Cumhuriyet Meclisi, 13 Kasım 2017’de oy çokluğuyla erken genel seçim kararı almıştı.


OY VERME İŞLEMİ SONA ERDİ

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi’ndeki 50 temsilcisini belirlemek üzere bugün sandığa gitti

Milletvekilliği Erken Genel Seçimi için oy verme süreci saat 08.00’de başlayarak 18:00’de Türkiye saati ile de 19:00 da sona erdi.

719 SANDIKTA OY KULLANILDI


Milletvekilliği Erken Genel Seçimi için ada genelinde 190 bin 551 seçmen 719 sandıkta oy kullandı.

LEFKOŞA (AA)

 



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