KKTC’de, UBP Partisi önde gidiyor

ERKEN GENEL SEÇİM KARARI ALINMIŞTI



OY VERME İŞLEMİ SONA ERDİ

719 SANDIKTA OY KULLANILDI

Mine Bozkurt

Alınan ilk sonuçlara göre, UBP yüzde 37,84 oy oranıyla birinci sırada yer alıyor. Sayılan oyların yüzde 19,20’sini alan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) ikinci, 15,61’ini alan Halkın Partisi (HP) üçüncü, 10,75’ini alan Yeniden Doğuş Partisi (YDP) dördüncü, 7,36’sını alan Demokrat Parti (DP) beşinci ve 6,49’unu alan Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) ise altıncı sırada bulunuyor.İlk sonuçlara yüzde 5’lik seçim barajının altında kalan üç partinin toplam oy oranı ise yüzde 2,74 oldu.KKTC’de, Hüseyin Özgürgün liderliğindeki UBP’nin 18, Serdar Denktaş liderliğindeki DP’nin 4 milletvekilinin bulunduğu koalisyon hükümetine, 4 bağımsız milletvekili dışardan destek veriyordu.50 sandalyeli KKTC Meclisi'nde muhalefetteki Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) 20 ve Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) ise 3 sandalyeye sahipti. Meclis'tehükümete destek verenlerin dışında 1 bağımsız milletvekili daha bulunuyordu.Bir önceki genel seçimde UBP yüzde 27,3, CTP yüzde 38,37, DP yüzde 23,11 ve TDP yüzde 7,43 oranında oy elde etmişti. KKTC Cumhuriyet Meclisi, 13 Kasım 2017’de oy çokluğuyla erken genel seçim kararı almıştı.Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi’ndeki 50 temsilcisini belirlemek üzere bugün sandığa gittiMilletvekilliği Erken Genel Seçimi için oy verme süreci saat 08.00’de başlayarak 18:00’de Türkiye saati ile de 19:00 da sona erdi.Milletvekilliği Erken Genel Seçimi için ada genelinde 190 bin 551 seçmen 719 sandıkta oy kullandı.LEFKOŞA (AA)