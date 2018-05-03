KKTC Dışişleri Bakanı'ndan 'Akıncı bizi bilgilendirmedi' iddiası

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Lideri Nikos Anastasiadis’e 'Guterres belgesi’ni öneren Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı eleştirdi. Kudret Özersay, Mustafa Akıncı’nın Anastasiadis’e yaptığı öneri öncesi hükümeti ve Dışişleri’ni bilgilendirmediğini ileri sürdü

03 Mayıs 2018, Perşembe 12:57
KKTC Dışişleri Bakanı'ndan 'Akıncı bizi bilgilendirmedi' iddiası
KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Özersay açıklama yaptı. Devletin kurumları arasında iş birliği ve diyaloğun önemine inandığını vurgulayan Bakan Kudret Özersay şunları kaydetti:

"Dışişleri Bakanı olarak benim ve bildiğim kadarıyla da genel anlamda hükümetimizin içerisinde türlü yapıcı muğlaklıklar bulunan, herkesin kendine göre yorumladığı bir belgeyi Sayın Mustafa Akıncı'nın stratejik bir paket anlaşma olarak ilan etmeyi önereceğine dair önceden bir bilgimiz olmadı. Üzülerek söylemeliyim ki biz bunu basından öğrendik. Daha önce sayın Cumhurbaşkanı'nın kendisinin defalarca dile getirdiği şekilde Kıbrıs Rum tarafında bir zihniyet değişikliği olmaksızın İsviçre'de başarısızlığa uğrayan bir sürece ait olan böyle bir kağıdın, nasıl olup da 'kaldığı yerden aynen devam' noktasına sürüklenmemize yol açmayacağını bizzat sayın Cumhurbaşkanından duymayı isterim."

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)
 


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