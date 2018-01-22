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KKTC Meclisi'nde Zeytin Dalı operasyonu gerginliği

KKTC Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, 9’uncu dönem ilk toplantısına olaylı başladı

22 Ocak 2018, Pazartesi 21:04
KKTC Meclisi'nde Zeytin Dalı operasyonu gerginliği
KKTC'de 7 Ocak'ta düzenlenen erken seçimi kazanarak KKTC Cumhuriyet Meclisi'ne girmeye hak kazanan 50 milletvekilinin yemin töreninde gerginlik yaşandı.


DOĞUŞ DERYA'YA TEPKİ GÖSTERİLDİ


Yemin töreni sırasında bazı milletvekilleri, sosyal medya hesabından Zeytin Dalı Harekatı aleyhine paylaşım yapan Cumhuriyetçi Türk Partisi CTP Lefkoşa Milletvekili Doğuş Derya'ya tepki gösterdi.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) milletvekilleri ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP) milletvekili Erhan Arıklı, Derya yemin ederken salondan çıktı.


KAĞIT FIRLATTI

Katiplik koltuğunda oturan YDP Milletvekili Bertan Zaroğlu'nun Derya'ya kağıt fırlatması üzerine Zaroğlu, Derya ve CTP'li vekiller arasında tartışma çıktı. Seyirci locasından Derya’ya tepki gösterildi.


TANSİYON DÜŞMEDİ


Derya’ya alkışla ve sözle tepki veren grupla seyirci locasındaki diğer grup arasında tartışma çıktı.

Meclis Başkanı'nın uyarılarına rağmen Genel Kurul’daki tansiyon düşmedi. 

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