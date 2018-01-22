KKTC Meclisi'nde Zeytin Dalı operasyonu gerginliği



DOĞUŞ DERYA'YA TEPKİ GÖSTERİLDİ



KAĞIT FIRLATTI



TANSİYON DÜŞMEDİ

Afrika Gazetesi'ne öfke yağıyor

Gizem Yetil

KKTC'de 7 Ocak'ta düzenlenen erken seçimi kazanarakne girmeye hak kazanan 50 milletvekilinin yemin töreninde gerginlik yaşandı.Yemin töreni sırasında bazı milletvekilleri, sosyal medya hesabındanaleyhine paylaşım yapan'ya tepki gösterdi.Ulusal Birlik Partisi (UBP) milletvekilleri ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP) milletvekili Erhan Arıklı, Derya yemin ederken salondan çıktı.Katiplik koltuğunda oturan YDP Milletvekili Bertan Zaroğlu'nun Derya'ya kağıt fırlatması üzerine Zaroğlu, Derya ve CTP'li vekiller arasında tartışma çıktı. Seyirci locasından Derya’ya tepki gösterildi.Derya’ya alkışla ve sözle tepki veren grupla seyirci locasındaki diğer grup arasında tartışma çıktı.Meclis Başkanı'nın uyarılarına rağmen Genel Kurul’daki tansiyon düşmedi.