15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

SON DAKİKA

KKTC seçimlere hazır

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) 7 Ocak’ta yapılacak erken genel seçimlerde 188 bin 668 seçmen oy kullanacak

KKTC seçimlere hazır
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) 7 Ocak’ta yapılacak genel seçimlere ülke genelinde 8 siyasi parti ve 9 bağımsız adaylar katılıyor. 50 sandalyeli Cumhuriyet Meclisi’nin belirleneceği seçimde milletvekili olmak için 388 aday yarışacak.

YAYIN YASAĞI UYARISI


KKTC Yüksek Seçim Kurulu Başkanı (YSK) Narin Ferdi Şefik, 7 Ocak Pazar günü yapılacak Milletvekilliği Erken Genel Seçimi ile ilgili düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmasında geçmiş yıllardaki seçimlere oranla bu seçimin daha uzun süreceğini, gayrı resmi sonuçların ise pazartesi sabahından önce hazırlayabileceklerini söyledi. 7 Ocak Pazar günü saat 19.00’a kadar yayın yasağı olduğunu, 19.00-21.00 arasında sadece YSK’nın verdiği bilgilerin kullanılabileceğini belirten Şefik, basından bu kurallara özen göstermesini, sosyal medyadan da bu bağlamda yayın yapılmamasını istedi.

KKTC Meclisinde, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) 20, UBP 18, DP 4, Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) 3 sandalyeye sahip. Ayrıca Mecliste 5 bağımsız milletvekili bulunuyor.

(Emir Abdurrahman Bulut / İHA)

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Edirne'de mahallelerinde refüj istemeyen 50 kişilik grup yolu trafiğe kapattı

Edirne'de mahallelerinde refüj istemeyen 50 kişilik grup yolu trafiğe kapattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sultanbeyli Belediyesi'ne ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sultanbeyli Belediyesi'ne ziyaret
Sağlık Bakanlığı tedavi edilmeyen HIV'li hasta için soruşturma başlattı

Sağlık Bakanlığı tedavi edilmeyen HIV'li hasta için soruşturma başlattı
Şanlıurfa’da gösteri ve yürüyüş yasağı

Şanlıurfa’da gösteri ve yürüyüş yasağı

Bitlis Valiliği'nden teröristlere ait olduğu iddia edilen mezarlıkla ilgili açıklama

Bitlis Valiliği'nden teröristlere ait olduğu iddia edilen mezarlıkla ilgili açıklama
Meteoroloji'den 2 il için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji'den 2 il için kuvvetli yağış uyarısı
İzmir'de 2 bin yıllık 'oda mezarlar' bulundu

İzmir'de 2 bin yıllık 'oda mezarlar' bulundu
Hatay'ın Yayladağı kırsalına 2 top mermisi düştü! Misliyle karşılık verildi

Hatay'ın Yayladağı kırsalına 2 top mermisi düştü! Misliyle karşılık verildi
Alanya'da Kleopatra Plajı'na kalorifer yakıtı aktı

Alanya'da Kleopatra Plajı'na kalorifer yakıtı aktı
İran'da neler oluyor? İran'daki protestoların perde arkası

İran'da neler oluyor? İran'daki protestoların perde arkası
Kleopatra Plajı'nda fuel oil rezaleti! Görenler kaçtı

Kleopatra Plajı'nda fuel oil rezaleti! Görenler kaçtı