KKTC Dipkarpaz sahillerinde dün 2 cesedin bulunmasının ardından bu sabah saatlerinde 2 ceset daha kıyıya vurmuştu. Türk Deniz Kuvvetleri'ne bağlı sahil güvenlik ekiplerinin karadan ve denizden yaptığı taramalarda, denizde ölü olarak bulunan mülteci sayısının 9‘a yükseldiği, sayının artabileceği ifade edildi.

Sahil güvenlik komutanlığına bağlı üç arama kurtarma botu ve helikopterler ile KKTC deniz sahil boyunca arama taramalarına devam ediliyor.

İHA