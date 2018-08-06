Asgari ücretle ilgili yapılan toplantı sonrasında açıklama yapan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Çalışma Bakanı Zeki Çeler, "Gelinen aşamada 4 kişilik aile bir asgari ücretle geçinemez" dedi.

255 LİRA ZAM YETERLİ DEĞİL

Asgari ücrete yapılan 255 TL'lik zammın yeterli olmadığını belirten Bakan Çeler, "Mevcut hayat pahalılığı, TL'deki değer kaybı, enflasyonun artması, bunun da yeterli olmadığını gösteriyor" ifadelerini kullandı.