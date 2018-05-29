KKTC’de yaşayan Bilge Lord Kunduracı’nın önceki gün öz oğlu Ercan Kaya’yı bıçaklayarak öldürdüğü öğrenilmişti. Yaşanan vahşi cinayetin detayları ise bugün ortaya çıktı. Öğrenilen bilgilere göre Kunduracı önce kendi oğlunu, evinde uyurken 17 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Daha sonra ise kendisini öldürmeye çalıştı. Öte yandan olay Kunduracı’nın arkadaşına “Çocuğumu öldürdüm, ben de ölmek üzereyim” şeklinde bir mesaj atması sonucu ortaya çıktı. Kunduracı’nın arkadaşı aldığı mesaj üzerine, ölen çocuğun dedesine haber verdi.

DEDE KALP KRİZİNDEN HAYATINI KAYBETTİ

Olayı haber alan Bilge Lord Kunduracı'nın babası Tahir Lord (64) da kızının yaşadığı binaya geldi. İçeri giren Lord, torunu Ercan'ın kanlar içindeki cansız bedeni ve kızı Bilge'yi yaralı halde buldu. Gördüğü manzara karşısında üzüntüden kendisini dışarı atmak isteyen Tahir Lord, kalp krizi geçirip merdivenlerden yuvarlandı. Gelen polis ekiplerinin çağırdığı ambulansla hastaneye kaldırılan Tahir Lord, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Baba Ercan Kunduracı’nın ise cinayeti sosyal medyadan öğrendiği ve eşi Bilge Kunduracı Kaya ile boşanma aşamasında olduğu öğrenildi.

Vahşice öldürülen 7 yaşındaki Ercan Kaya Kunduracı





BÜTÜN DETAYLARIYLA ANLATTI

Daha sonra polis tarafından tutuklanan Bilge Lord, sorgusunun gerçekleşmesinin ardından yoğun güvenlik önlemleri altında Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarıldı. Kunduracı ifadesinde ise cinayeti işleme gerekçesi olarak ise olarak ayrılma sürecinde olduğu eşinin sosyal medyada paylaştığı bir gönderiye çok sinir olmasını gösterdi. Paylaşımı gördükten sonra çocuğunu ve kendisini öldürmek istediğini belirten kunduracı cinayetin bütün detaylarını anlattı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Soruşturmayı yürüten polis, zanlının 7 yaşındaki oğlu Ercan Kaya Kunduracı’yı geçtiğimiz pazar uyuduğu sırada bıçakladığını, fakat çocuğun ölmediğini söyledi. Polis, olayın üzerine zanlının şoka girdiğini, şoktan çıkınca da Ercan Kaya Kunduracı’nın ölmediğini fark etmesi üzerine bu kez çocuğu 10 kez daha bıçakladığını ardından da aynı bıçak ile kendi boynunu ve bileğini kestiğini söyledi. Ercan Kaya Kunduracı’nın 22.45 sularında yaşamını yitirdiğini anlatan polis, zanlının Pazartesi günü 18.00 sıralarında eşinin bir arkadaşına internet üzerinden “Çocuğu öldürdüm, kendim de ölmek üzereyim” diye mesaj attığını ifade etti. Olayı öğrenen Tahir Lord’un polise haber verdiğini anlatan polis, katil zanlısı ile 7 yaşındaki oğlu Ercan Kaya Kunduracı’nın aynı yatakta yan yana yatarken bulunduğunu dile getirdi.

Zanlı Bilge Lord Kunduracı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

LEFKOŞA (İHA)



