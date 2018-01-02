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Kleopatra Plajı'nda fuel oil rezaleti! Görenler kaçtı

Alanya'daki dünyaca ünlü Kleopatra Plajı’na yağmur suyu drenaj kanalı aracılığıyla sızan fuel oil (yakıt yağı) çevre kirliliğe neden oldu. Sızıntının belediyeye ait yüzme havuzundaki ısıtma sistemi arızasından kaynaklandığı ortaya çıktı

02 Ocak 2018, Salı 17:07
Kleopatra Plajı'nda fuel oil rezaleti! Görenler kaçtı
Alanya'daki ünlü Kleopatra Plajı’nda yağmur suyu drenaj kanalından denize akan sıvı, ağır kokuya neden oldu. Denize de karışan atık nedeniyle rahatsız olan çevre sakinleri duruma tepki gösterirken bazı turistler koku ve görüntü nedeniyle plajdan ayrıldı.

500 METRELİK ALANI MAHVETTİ

Plajın müdavimlerinden Onur Güner, "Burası balıkların ve kuşların ürediği bir yer. Vatandaş yürüyüş yapıyor ve denize giriyor. Doğa felaketle karşı karşıya. Yaklaşık 500 metrelik bir alanı kaplamış durumda" dedi.

'ALANYA ÖNEMLİ BİR TURİZM MERKEZİ'

Ailesi ile sahilde yürüyüş yapan Ceyhun Baltacı, kokunun rahatsız edici olduğunu anlatırken "Umarım yetkililer kısa zamanda çözüm bulur ve bir daha olmaması için önlemler alır. Alanya önemli bir turizm merkezi. Yeni yılın ilk günlerinde denize giren ve güneşlenenler var. Bunlar son derece önemli. O yüzden yetkililerin daha duyarlı olması lazım" diye konuştu.

HAVUZDAN FUEL OIL SIZMIŞ

İhbar üzerine plaja gelen polis, sıvının ne olduğunu ve kaynağını belirlemek için çalışma başlattı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi yetkilileri,  Alanya Belediyesi Olimpik Yüzme Havuzu’nun ısıtma sistemindeki arızadan dolayı sızan fuel oilin (yakıt yağı) yağmur suyu kanalına karıştığını açıkladı.

Engin ANAK/DHA

 

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