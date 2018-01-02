Kleopatra Plajı'nda fuel oil rezaleti! Görenler kaçtı

500 METRELİK ALANI MAHVETTİ

'ALANYA ÖNEMLİ BİR TURİZM MERKEZİ'

HAVUZDAN FUEL OIL SIZMIŞ

Senim Tanay

Alanya'daki ünlü’nda yağmur suyu drenaj kanalından denize akan sıvı, ağır kokuya neden oldu. Denize de karışan atık nedeniyle rahatsız olan çevre sakinleri duruma tepki gösterirken bazı turistler koku ve görüntü nedeniyle plajdan ayrıldı.Plajın müdavimlerinden Onur Güner, "Burası balıkların ve kuşların ürediği bir yer. Vatandaş yürüyüş yapıyor ve denize giriyor. Doğa felaketle karşı karşıya. Yaklaşık 500 metrelik bir alanı kaplamış durumda" dedi.Ailesi ile sahilde yürüyüş yapan Ceyhun Baltacı, kokunun rahatsız edici olduğunu anlatırken "Umarım yetkililer kısa zamanda çözüm bulur ve bir daha olmaması için önlemler alır. Alanya önemli bir turizm merkezi. Yeni yılın ilk günlerinde denize giren ve güneşlenenler var. Bunlar son derece önemli. O yüzden yetkililerin daha duyarlı olması lazım" diye konuştu.İhbar üzerine plaja gelen polis, sıvının ne olduğunu ve kaynağını belirlemek için çalışma başlattı.Antalya Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, Alanya Belediyesi Olimpik Yüzme Havuzu’nun ısıtma sistemindeki arızadan dolayı sızan fuel oilin (yakıt yağı) yağmur suyu kanalına karıştığını açıkladı.