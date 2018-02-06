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Klipte rol almışlar! 'Torbacı' üyelerine sigorta yapmışlar! Uyuşturucu çetesi çökertildi...

Ankara’da uyuşturucu çetesine yönelik operasyonda 24 kişi gözaltına alınırken, çetenin iki cinayet sanığı tarafından cezaevinden yönetildiği belirlendi. Operasyonda dört uzun namlulu silah, 17 tabanca ele geçirilirken, çetenin sokakta uyuşturucu satan “torbacı” olarak nitelendirilen elemanları sigortalı çalıştırdığı, sigorta primlerini de yatırdığı bildirildi. Gözaltına alınan uyuşturucu çete üyelerinin internet üzerinden yayınlanan bir klipte rol aldıkları da ortaya çıktı

06 Şubat 2018, Salı 16:00
Klipte rol almışlar! 'Torbacı' üyelerine sigorta yapmışlar! Uyuşturucu çetesi çökertildi...
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı ile “silahlı örgüt üyesi olmak” ve “uyuşturucu ticareti yapmak” suçları kapsamında yürütülen soruşturma kapsamında 24 kişi gözaltına alındı. Şarkıcı ve başroldeki kadın oyuncu hariç, klipteki herkes gözaltına alındı

Uyuşturucu çetesini cinayet suçundan tutuklu bulunan Arif Ötleş ve Yavuz Ötleş’in yönettiği iddia edildi. Daha önce uyuşturucu operasyonunda şehit olan polis memuru Hakan Can isminin verildiği operasyonda, 4 uzun namlulu silah, 17 tabanca, 46 kilo esrar, 2 kilo toz esrar, 3 kilo kokain, 82 bin tane extacy hap, 2 bin 100 tane captagon, taş kokain yapımında kullanılan amonyak ele geçirildi.


KLİPTE ROL ALMIŞLAR


Çete üyelerinin internet üzerinden yayınlanan bir klipte rol aldıkları da ortaya çıktı. İnternette yayınlanan klipte rol alan çete üyelerinin rahat ve profesyonellere aratmayan hareketleri dikkat çekti. Altındağ’da aktif olan çete üyelerine yönelik operasyonda çetenin silah sorumlusu ile finans sorumlusu da gözaltına alındı.


SİGORTALI TORBACILAR


Çetenin uyuşturucudan elde ettiği parayı kurdukları paravan şirkete aktararak akladığı belirlendi. Sokaklarda uyuşturucu satan ve torbacı olarak nitelendiren elemanlarını da kurdukları paravan şirketin çalışanı olarak gösteren çetenin, bu kişileri SGK üzerinden sigortalı gösterdikleri ve sigorta primlerini de yatırdıkları kaydedildi.

Hürriyet


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