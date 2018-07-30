Beşiktaş'ın geçen sezon devre arasında kadrosuna kattığı Domagoj Vida'ya Liverpool'un talip olduğu iddia ediliyordu. Merseyside ekibinin Alman menajeri transferle ilgili Ada basınına açıklamada bulundu.

Bu yaz Fabinho, Shaqiri ve Roma'dan rekor transfer ücretiyle Alisson'u kadrosuna katan Liverpool, geçtiğimiz sene de imza attırdığı Naby Keita'yı renklerine bağlamıştı. Klopp, Alisson'un çok iyi bir kaleci olduğunu ifade ederken diğer 3 transferinde savunma ve hücumda çeşitlilği artıracağını dile getirdi.

YENİ BİR STOPER İSTEMİYOR

Sturridge'in ise takımdaki geleceği konusunda şüpheler olduğunu ancak takımda kalmasının yüksek ihtimal olduğunu söyledi.

Klopp, takımın yeni bir stopere ihtiyacı olmadığını ve bu bölgeye transfer yapmayacaklarını açıkladı. Beşiktaş'ın Hırvat stoperi Domagoj Vida'nın Liverpool'a transfer olacağı iddia ediliyordu.