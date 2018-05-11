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Klout kapanma kararı aldı

Sosyal medyadaki kişilerin ne kadar etkili olduklarını ölçmek için kurulan Klout kapanma kararı aldı

Klout kapanma kararı aldı
Twitter, Facebook, Instagram ve LinkedIn gibi sosyal ağlarda aktif olan kullanıcıların etkilerini ölçmek için kurulan Klout, 25 Mayıs 2018 tarihinde faaliyetlerini durduruyor.

Klout’un sahibi olan Lithium Technologies’in CEO’su Pete Hess‘in yaptığı açıklamaya göre Klout'un kapatılmasına gerekçe olarak, şirketin uzun dönem stratejisine uyum sağlamamasını gösterdi. 

Hess, “Klout’un yapay zekâ ve makine öğrenmesi yönlerinden çok şey öğrendik” ifadesini kullanıyor. Yapay zekâ ve makine öğrenmesi yatırımlarıyla müşteri deneyimi daha da iyileştirmek istediklerini belirten Hess, yine Twitter’ı temel alan yeni sosyal medya ölçümleme metodolojisini devreye alacaklarını sözlerine ekledi.

Zaman zaman yaptığı ölçümlerin manipüle edilebileceği konusunda eleştiriler de alan Klout, yine de bir kişinin sosyal medyada aktivitesi hakkında fikir vermesi açısından önemli platformlardan biriydi. 


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