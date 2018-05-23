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Klozette akılalmaz bir yere sıkışan yavru kediye kurtarma operasyonu

İstanbul Maltepe'de, klozete sıkışan kediyi kurtarma için ekipler seferber oldu.Büyük çaba gösteren Maltepe Belediyesi Arama kurtarma ekipleri kediyi sıkıştığı yerden kurtararak, süt ve mama verdi. Kedinin nasıl olup da oraya girmeyi başardığı anlaşılamadı

23 Mayıs 2018, Çarşamba 10:39 Son Güncelleme: 23 Mayıs 2018, Çarşamba 11:18
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Maltepe Küçükyalı Mahalle Muhtarlığı içinde bulunan tuvallette kedi sesi duyan çalışanlar uzun süre sesin kaynağını araştırdı. Çalışanlar klozetin içinde bir kedinin mahsur kaldığını fark edince şaşkına döndü.

EKİPLER ŞAŞKINA DÖNDÜ

Maltepe Belediyesi Arama Kurtarma ekipleri ihbar üzerine hemen harekete geçti. Ekipler de kedinin klozette mahsur kalmasına ilk önce şaşkına döndü ardından hemen harekete geçti.


KLOZETİ SÖKTÜLER

Klozeti yerinden söken ekipler ardından minik yavru kediyi sıkıştığı yerden kurtardı. Kediye daha sonra ekipler mama ve süt verdi. Kurtarma operasyonu kameralara da yansıdı.

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