Klozette akılalmaz bir yere sıkışan yavru kediye kurtarma operasyonu İstanbul Maltepe'de, klozete sıkışan kediyi kurtarma için ekipler seferber oldu.Büyük çaba gösteren Maltepe Belediyesi Arama kurtarma ekipleri kediyi sıkıştığı yerden kurtararak, süt ve mama verdi. Kedinin nasıl olup da oraya girmeyi başardığı anlaşılamadı