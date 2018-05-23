Klozette akılalmaz bir yere sıkışan yavru kediye kurtarma operasyonu
İstanbul Maltepe'de, klozete sıkışan kediyi kurtarma için ekipler seferber oldu.Büyük çaba gösteren Maltepe Belediyesi Arama kurtarma ekipleri kediyi sıkıştığı yerden kurtararak, süt ve mama verdi. Kedinin nasıl olup da oraya girmeyi başardığı anlaşılamadı
Maltepe Küçükyalı Mahalle Muhtarlığı içinde bulunan tuvallette kedi sesi duyan çalışanlar uzun süre sesin kaynağını araştırdı. Çalışanlar klozetin içinde bir kedinin mahsur kaldığını fark edince şaşkına döndü.
EKİPLER ŞAŞKINA DÖNDÜ
Maltepe Belediyesi Arama Kurtarma ekipleri ihbar üzerine hemen harekete geçti. Ekipler de kedinin klozette mahsur kalmasına ilk önce şaşkına döndü ardından hemen harekete geçti.
KLOZETİ SÖKTÜLER
Klozeti yerinden söken ekipler ardından minik yavru kediyi sıkıştığı yerden kurtardı. Kediye daha sonra ekipler mama ve süt verdi. Kurtarma operasyonu kameralara da yansıdı.