Knox ve güvenli klasör nedir? Nasıl kullanılır?

Knox platformu, Samsung’un akıllı telefonlarında, tabletlerinde ve giyilebilir cihazlarında yer alan bir güvenlik platformu ve böylece işgal, kötü niyetli yazılımlar ve diğer tehditlere karşı sizi korumayı hedefliyor.

ŞÜPHELİ BİR DURUM OLUP OLMADIĞINI KONTROL DİYOR

Düşünün, cihazınız kapalıyken dahi bilgilerinizi şifreleyerek koruma altına alan bu platform, cihazınız her açıldığında kontrollerini yeniden yaparak şüpheli bir durum var mı kontrol ediyor. Samsung Knox, pek çok ülke yönetimi ve büyük şirketin güvenlik gereksinimleri doğrultusunda geliştirilen bir platform.

GÜVENLİ KLASÖR

Bazen kısa süreli de olsa telefonunuzu bir arkadaşınız ya da yakınınız kullanabiliyor. Bazen ise meraklı gözlerin hedefinde telefon ekranınız olabiliyor. İşte bu gibi durumlarda özelinizi korumanız için Güvenli Klasör’ü tercih edebilirsiniz. Bu klasörde size özel verilerinizi ve istediğiniz dosyalarınızı saklayabilir, başkalarının görmesini tamamen engelleyebilirsiniz.

GÜVENLİ KLASÖRÜ AÇMAZSANIZ DOSYALARINIZ GÖRÜNMEYECEK

Üstelik kullanımı da oldukça kolay. Bu klasöre istediğiniz uygulamaları, dosyalarınızı, fotoğraflarınızı ve dahasını aktarabilirsiniz. İster kopyalayın, isterseniz de direkt olarak aktarın. Eğer ikinci seçeneği tercih ederseniz, Güvenli Klasörü açmadığınız sürece bu dosyalarınız görünmeyecektir.

Knox ve güvenli klasör kullanma rehberi



