Kobra yılanını süpürge sapıyla öldürdü



KOBRALAR TÜKÜRDÜĞÜNDE HAVAYA ZEHİR YAYILIYOR

Can Hakman

Aynı evde 16 yıldır hizmetçilik yapan 48 yaşındaki Filipinli Mhely, elindeki bir metrelik süpürge sapıyla yarım metre boyundakiı kovalayarak evden çıkarmaya çalıştığını ancak yılanın daha da agresifleştiğini söyledi.Filipinli hizmetçi, başta yılanı öldürme gibi bir niyeti olmadığını belirterek, "Yılanın hareket etmemesi ve daha da kızgınlaşması üzerine süpürge sapıyla vurmaya başladım. Darbeler sonucu ikiye bölünen yılan öldü." dedi.Kara boyunlu tüküren kobra yılanları diğer yılanlardan farklı olarak ısırmasının yanında tükürerek de zehrini saçabiliyor.Bu yılan türü zehrini bir metreye kadar tükürerek, kurbanına veya hedef gördüğü bir varlığa ulaştırabiliyor.İsabet yeteneği üst düzeyde olan ve özellikle de gözleri hedef alan tüküren kobra türlerinin çoğunun zehri, önemli oranda acı veren ve kalıcı hasara yol açan hemotoksik etki gösteriyor. Kobraların tek seferde tükürdükleri zehir, kana bulaştığı takdirde birkaç kişiyi öldürebiliyor.Kobralar tükürdüğünde havada yayılan zehir, daha geniş bir alandaki hedefleri de etkileyebiliyor.AA