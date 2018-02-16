Koç Holding'den 2017'de 4,9 milyar lira net kar



"17,9 MİLYAR DOLAR YURT DIŞI GELİR ELDE ETTİK"

"YURT İÇİNDE BÜYÜMEYE DEVAM ETTİK"

"ARÇELİK LİDERLİĞİNİ PEKİŞTİRDİ"

Adem Özdoğan

Koç Holding, 2017 finansal sonuçlarını açıkladı. Açıklamaya göre, Koç Holding'in 2017 yılı konsolide cirosu 99 milyar lira, ana ortaklık payı net dönem karı ise 4,9 milyar lira olarak gerçekleşti.Açıklamada görüşlerine yer verilen Koç Holding Üst Yöneticisi (CEO) Levent Çakıroğlu, dünyada ve Türkiye'de büyümenin tahminlerden daha yüksek gerçekleşmesinin olumlu etkilerini yaşadıkları bir yılı geride bıraktıklarını bildirdi.Topluluk olarak uzun vadeli değer yaratma felsefeleri ve küresel vizyonları çerçevesinde kararlılıkla çalışmaya devam ettiklerini aktaran Çakıroğlu, "Küresel varlığımızı genişletirken, rekabetçiliğimizi artırmak, teknoloji ve inovasyon kabiliyetlerimizi geliştirmek ve güçlü markalar yaratmak stratejimizin temel taşlarını oluşturuyor. Bu kapsamda çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürmemizin finansal sonuçlarımıza da yansıdığını memnuniyetle görüyoruz." ifadelerini kullandı."Geçen yıl gerçekleştirdiğimiz yaklaşık 7,3 milyar liralık yatırımla birlikte, son 5 yıldaki yatırımlarımız kombine bazda 34 milyar lirayı aştı. Şirketlerimizde bir yandan kapasite ve verimlilik artışları gerçekleştirirken, diğer yandan birçok yenilikçi ürün ve hizmeti hayata geçirdik. Dijital dönüşüm stratejik önceliklerimiz arasında önemli bir yer alıyor. En önemli sermayemiz olan çalışanlarımızla birlikte Koç Topluluğu'nda dijital çağa uygun bir kültürel dönüşümü gerçekleştirmek üzere çalışmalarımıza devam ediyoruz. Özellikle Endüstri 4.0 uygulamalarının yanı sıra veri analitiği, yapay zeka, nesnelerin interneti gibi teknolojileri en etkin şekilde kullanmayı hedefliyoruz. Önümüzdeki dönemde de büyümeye, öncü rolümüzle cesur adımlar atmaya ve ülkemizin kalkınması için üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz."Levent Çakıroğlu, Koç Topluluğu'nun uluslararası pazarlarda da büyümeye devam ettiğini, yurt dışı gelirlerinin özellikle otomotiv ve dayanıklı tüketim sektörlerinin katkısıyla kombine bazda 17,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiğini bildirdi.Kombine ihracatlarını bir önceki yıla göre dolar bazında yüzde 14 artırdıklarını belirten Çakıroğlu, Arçelik'in, Pakistan'ın en büyük beyaz eşya şirketi Dawlance'ın satın alma işlemini tamamladığını bildirdi.Çakıroğlu, Hindistan'da da Tata Grubu iştiraki Voltas ile ortak üretim ve satış için ortaklık anlaşması imzaladıklarını belirterek, "Otokar, Birleşik Arap Emirlikleri'nde ağır zırhlı araçlarımızın üretimini yapmak için ortaklık kurdu. Otokoç ise Avis Budget Group ile birlikte Yunanistan'da Avis Budget operasyonunu satın alıyor. Bu yatırımların küresel vizyonumuza ve yurt dışındaki büyüme hedeflerimize önemli katkı sağlayacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.Koç Holding CEO'su Çakıroğlu, 2017'de Koç Topluluğu'nun, enerji sektöründeki konumunu, şirketlerin başarılı sonuçları ve yeni yatırımlarla güçlendirdiğine dikkati çekerek, Tüpraş'ın tam kapasite kullanımıyla 28,9 milyon ton seviyesinde rekor üretim gerçekleştirdiğini kaydetti.Aygaz'ın LPG satışının 2,1 milyon tonu aştığını aktaran Çakıroğlu, Opet'in de aynı dönemde istasyon sayısını bin 560'a çıkartarak sektördeki ikincilik konumunu sürdürdüğünü bildirdi.Çakıroğlu, yenilenebilir enerji alanında ise Entek'in, Menzelet ve Kılavuzlu hidroelektrik santrallerinin işletme hakkı ihalesinde 1,28 milyar lira teklif vererek kazandığını ve kurulu güç kapasitesini 2 katına çıkardığını kaydetti.Çakıroğlu, "Türkiye toplam otomotiv üretiminin yüzde 45’ini, ihracatının yüzde 43’ünü gerçekleştirirken, piyasaya sunduğumuz yeni ürünlerle de liderliğimizi koruyoruz. Ford Otosan'ın ürettiği Courier modeli bu sene de Türkiye'nin en çok satılan hafif ticari aracı olurken 297 bine ulaşan ihracat adedi ile şirketimiz, Türkiye'nin ihracat lideri oldu. Tofaş ise 384 bin adetlik üretimle yeni bir rekor kırarken Egea Sedan modeli, üst üste üçüncü kez Türkiye'nin en çok tercih edilen binek aracı oldu. Öte yandan, TürkTraktör, Türkiye'nin toplam traktör üretiminin yüzde 67'sini, ihracatın ise yüzde 87'sini gerçekleştirdi." ifadelerini kullandı.Levent Çakıroğlu, Arçelik'in 2017'de yurt içi beyaz eşya sektöründe liderliğini pekiştirdiğini ve Beko'nun Avrupa'da en çok satan ikinci marka konumunu sürdürdüğünü kaydetti.Aktif büyüklüğü 320 milyar liraya ulaşan Yapı Kredi'nin 200 milyar lira kredi hacmiyle ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam ettiğini belirten Çakıroğlu, "Dijitalleşmeye yönelik yatırımlarını artırarak hizmet ağında yeni ürünlere ve verimliliğe odaklanan bankamız, mobil müşteri sayısını yüzde 51 artırarak 3,7 milyona çıkardı ve diğer pek çok ödülün yanı sıra Global Finance tarafından Dünya'nın En Yenilikçi Dijital Bankası ve Türkiye'nin en Dijital Bankası seçildi." değerlendirmesinde bulundu.