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Kocaeli'de 17 yaşındaki kayıp kızın annesi denize atladı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, 10 gündür kayıp Ecem Balcı (17) her yerde aranırken, annesi Esra E. (41), Kandıra’da denize atladı. Esra E.’nin bulunması için çalışmalar sürüyor.

Kocaeli'de 17 yaşındaki kayıp kızın annesi denize atladı
Kocaeli'nin Gölcük Şirinköy Mahallesi’nde yaşayan Ecem Balcı, 10 gün önce evinden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Ecem’in ailesinin başvurusu üzerine polis arama çalışması başlattı. Bir yıl önce kanser tedavisi gören Ecem Balcı’nın sağlığına kavuşması ailesini mutlu ederken, kaybolması ile büyük üzüntü  yaşattı.
 

BİR NOT BIRAKIP DENİZE ATLADI


Ecem Balcı’nın eşinden boşanan annesi Esra E. ise dün iddiaya göre Kandıra Kartalkayası mevkiinde denize atladı. Kayalıklarda çantası bulunan Esra E.’nin yazdığı notta, herkesten hakkını helal etmesini istediği belirtildi. Yaşadığı bunalım nedeniyle canına kıydığı öğrenilen Esra E.’nin  bulunması için deniz ve havadan arama yapıldı. Helikopterle kontrolde bulunulurken, dalgıçlar da suda arama çalışması yaptı. Esra E.’nin yakınları sahilde üzüntü içerisinde çalışmaları takip etti.








 


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