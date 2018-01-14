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Kocaeli'de akılalmaz hırsızlık! Çaldığı otobüsle yolcu topladı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde sürücüsünün anahtarını üzerinde unuttuğu özel halk otobüsünü çalan bir kişi yakalanacağını anlayınca otobüsü bırakıp kaçtı. İşin tuhaf yanı, el frenini 2 kilometre boyunca indirmeyen hırsızın, yoldan da yolcu toplaması oldu! 

14 Ocak 2018, Pazar 11:42
Kocaeli'de akılalmaz hırsızlık! Çaldığı otobüsle yolcu topladı
Olay, Kocaeli’nin İzmit ilçesinde  bulunan otobüs terminalinde meydana geldi. Otobüs sahibi Kazım Bozkurt  İzmit- Körfez hattında çalışan 41 B 1512 plakalı otobüsünü terminalde temizledi. Aracını temizlerken anahtarını üzerinde bırakan Kazım Bozkurt, ellerini yıkamaya gittiği esnada bir kişi araca binerek hızla terminalden uzaklaştı. Aracının çalındığını gören Kazım Bozkurt, taksiye binerek otobüsün peşine takıldı. İsmi henüz öğrenilemeyen 17-18 yaşlarındaki kişi, otobüsün el frenini indirmeden yaklaşık 2 kilometre yol aldı.


ÇALDIĞI OTOBÜS İLE YOLCU TOPLADI 


Zanlı, çaldığı otobüs ile yol kenarında bekleyen iki kişiyi otobüse aldı. Hırsız, iki kişiyi gidecekleri yere kadar götürdü. Otobüsü çalan ve şehir merkezinde yolculuk yapan zanlı, bıraktığı iki yolcuya adres sordu. Acemi hırsız, otobüsün önünde yer alan tabelayı da kapatmayı ihmal etmedi. 
 

TAKSİ İLE OTOBÜSÜ TAKİP ETTİ 


Taksiyle otobüsün peşinden giden otobüs sahibi Kazım Bozkurt, Turan Güneş Caddesi taksiciye otobüsün önünü kesmesini söyledi.  Otobüsün önünü kesen taksiyi gören zanlı aracı bırakıp olay yerinden hızla kaçmaya başladı. Otobüs sahibi Kazım Bozkurt, acemi hırsızı kovaladı ama yakalayamadı.

İşte o anlar: 


 

OTOBÜS SAHİBİ OLAY ANINI ANLATTI


Yaşanan hırsızlık olayını anlatan araç sahibi Kazım Bozkurt, "Ben arabamı orada temizledim. Sıraya çıkacaktım.  O arada elimi yıkadım lavaboda. Baktım ki arabayı biri çalıştırdı. Arkadaşlarım bize şaka yapıyor sandım.Daha sonra araba garaja girmedi. Peşinden koştum yetişemedim. Kooperatifi aradım kamera kayıtlarına bakın dedim. Onlarda araba seyir halinde gidiyor dediler. Bende hemen bir taksiye bindim ve otobüsün peşine düştüm. O esnada emniyeti aradım. Otobüsü gördükten sonra taksici önüne kırdı ama hırsız kaçarak uzaklaştı" dedi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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