Kocaeli'de bir adam kabız olan eşine hortumla müdahale edince öldürdü

Büşra Kamış

Olay, geçen cumartesi günü, Çayırova'da meydana geldi. E.Y.,Su tazyikli gelince H.Y. rahatsızlandı. Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadının bağırsaklarının hasar gördüğü belirlendi. Durumu ağırlaşan H.Y., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.Polis tarafından gözaltına alınan E.Y. ifadesinde aynı rahatsızlığı yaşadığında kendisine de aynı yöntemi uyguladığını söyledi. Şüpheli, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Savcılık, E.Y. hakkında soruşturma başlattı.