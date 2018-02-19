Kocaeli'de bir adam kabız olan eşine hortumla müdahale edince öldürdü

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, E.Y. (85) iddiaya göre, kabız olan eşi H.Y.'nin (78) rahatsızlığını gidermek için makatına hortum sokup su verdi. Tazyikli su ile bağırsakları hasar gören kadın, hastanede hayatını kaybetti

19 Şubat 2018, Pazartesi 17:23
Kocaeli'de bir adam kabız olan eşine hortumla müdahale edince öldürdü
Olay, geçen cumartesi günü, Çayırova'da meydana geldi. E.Y., kabız olan eşi H.Y.'nin rahatsızlığını gidermek için, kadının makatına çeşmeye bağlı bahçe hortumunu sokarak su verdi. Su tazyikli gelince H.Y. rahatsızlandı. Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadının bağırsaklarının hasar gördüğü belirlendi. Durumu ağırlaşan H.Y., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

Polis tarafından gözaltına alınan E.Y. ifadesinde aynı rahatsızlığı yaşadığında kendisine de aynı yöntemi uyguladığını söyledi. Şüpheli, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Savcılık, E.Y. hakkında soruşturma başlattı.

DHA


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Batman'da eylem ve etkinlikler yasaklandı

Batman'da eylem ve etkinlikler yasaklandı
Gaziantep'te bir yaşlı adam iki Suriyeli kadın tarafından dolandırıldı

Gaziantep'te bir yaşlı adam iki Suriyeli kadın tarafından dolandırıldı
Kızılcahamam’da bir garip hırsızlık! Evlere girip sadece bakır kap çalıyorlar

Kızılcahamam’da bir garip hırsızlık! Evlere girip sadece bakır kap çalıyorlar
Mardin'de yılanlar köylülerin kabusu oldu

Mardin'de yılanlar köylülerin kabusu oldu
Adıyaman'da 10 yaşındaki çocuğa cinsel istismar suçuna 10 yıl hapis cezası verildi

Adıyaman'da 10 yaşındaki çocuğa cinsel istismar suçuna 10 yıl hapis cezası verildi
İstanbul'da elektrik kesintisi yaşayacak ilçeler hangileri? (19-20 Şubat)

İstanbul'da elektrik kesintisi yaşayacak ilçeler hangileri? (19-20 Şubat)
140 kadın fuhuş şebekesinden kurtarıldı! 2 kadında HIV virüsü bulundu

140 kadın fuhuş şebekesinden kurtarıldı! 2 kadında HIV virüsü bulundu
Tokat'ta korkunç kaza! 'Ölüm bile ayıramadı'

Tokat'ta korkunç kaza! 'Ölüm bile ayıramadı'
PTT şubesinde silahlı soygun

PTT şubesinde silahlı soygun
ABD'den gelen THY uçağının lastiği patladı

ABD'den gelen THY uçağının lastiği patladı
Ecem Balcı'nın katili kimdir? Ecem Balcı'ya ne oldu?

Ecem Balcı'nın katili kimdir? Ecem Balcı'ya ne oldu?