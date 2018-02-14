Kocaeli'de bir kişi 'Buyurun' demeyen çalışanı bıçakladı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, tatlı ve kuruyemiş satışının yapıldığı işyerine gelen bir kişi, "Neden buyrun efendim demiyorsun" diye tartıştığı işyeri çalışanı Faruk Taşpınar'ı (20) bacağından bıçakladı.

14 Şubat 2018, Çarşamba 14:30
Kocaeli'de bir kişi 'Buyurun' demeyen çalışanı bıçakladı
Olay, geçen pazar günü akşam saatlerinde Çayırova Fatih Caddesi'nde meydana geldi. Tatlı ve kuruyemiş satışı yapılan işyerine giren kişi, burada çalışan Faruk Taşpınar'a 'Neden buyrun efendim demiyorsun?' diyerek tepki gösterdi. Taşpınar da kendisini savununca tartışma çıktı. Bu kişi, Faruk Taşpınar'ı dışarı çağırdı. İşyerinin önünde, cebinden bıçağı çıkaran kişi, Faruk Taşpınar'ı sol bacağından bıçakladıktan sonra kaçtı. Acı içerisinde kıvranan Faruk Taşpınar, özel bir hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.



Faruk Taşpınar polise verdiği ifadesinde, "İş yerine gelen kişiyi tanımıyorum. 'Buyurun efendim' demediğim için beni azarladı. 'İşini bitir de şöyle gel. Senin görüşeceğiz' dedi. Bir süre dışarı çıkmadım. Kişinin gitmediğini, dükkanın önünde beklediğini görünce mecburen dışarı çıktım. Dışarı çıkınca küfür etti, ben de elimle kendisini ittim. O sırada cebinden bıçağı çıkarıp sol bacağıma sapladı" dedi.

Polis, Faruk Taşpınar'ın şikayeti üzerine şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

DHA


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