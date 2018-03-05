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Kocaeli'de çöken istinat duvarı 5 katlı binanın üzerine yıkıldı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde etkili olan yağmur sonrasında koparak 5 katlı binanın üzerine devrilen istinat duvarı, 2 daireyi kullanılamaz hale getirdi. Olay öncesinde binanın tahliye edilmesi ise olası can kaybının yaşanmasını engelledi

Kocaeli'de çöken istinat duvarı 5 katlı binanın üzerine yıkıldı
Olay, gece saat 02.00 sularında Kocaeli’nin İzmit ilçesi Serdar Mahallesi Girgin Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre dün sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağışla 5 katlı binanın arka kısmında bulunan istinat duvarında çatlama oluştu. Vatandaşların haber vermesi üzerine olayla ilgili inceleme başlatan yetkililer, istinat duvarının önünde bulunan 5 katlı binada yaşayan ailelerin bir bölümü evlerinden tahliye edildi. Yağan yağmurun da etkisiyle istinat duvarının büyük bölümü gece saatlerinde 5 katlı binanın üzerine yıkıldı. Evde yaşayan ailelerin önceden tahliye edilmesi ile herhangi bir can kaybı meydana gelmemesi yaşanabilecek bir facianın önüne geçerken, istinat duvarının üzerine yıkıldığı binada maddi hasar meydana geldi. İstinat duvarının kalan kısmının da yıkılabileceğinden dolayı korktuklarını söyleyen mahalleli, yetkililerden yardım istedi. 


İstinat duvarının çökmesi ile evlerinin yıkılabileceğini söyleyen Abdurrahman Vardoğan, “Önce bahçenin iç tarafına atılan beton çöktü. Betonun ağırlığına dayanamayan duvar çöktü. Gece duvarın tamamı çöktü. Büyük ihtimalle yağmur suyunun yüzünden oldu. Şu an risk var burada. ‘Evleri boşaltın’ dediler. Nereye gidecek bu kadar insan. Herhangi bir yönlendirme olmadı. Bildiğim kadarı ile istinat duvarının üzerine yıkıldığı binanın bir kısmı boşaltıldı. Gidecek yerimiz olmadığından biz çıkamadık” dedi. 


Çöken istinat duvarının evlerinin büyük bir kısmında hasar oluşturduğunu belirten Serdar Acar, “O akşam evde değildik. Saat 21.00 gibi bir çatlama oldu. ‘Binayı boşaltın’ dedi yetkililer. Biz de boşalttık. Gece 02.00 gibi daha çok kaymış. Biz eve geldiğimizde ev bu haldeydi. Şu anda biz komşuda, annemin evinde kalıyoruz. Yetkililerden yardım bekliyoruz, mağduruz. Evimize giremiyoruz, yatacak yerimiz yok” diye konuştu. 

İHA


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