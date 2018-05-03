Kocaeli'de DEAŞ operasyonu

Serap Belovacıklı

Kocaeli’de yaklaşık 15 gün önce jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda DEAŞ’ta örgüt içi eğitimlerinden sorumlu ve aynı zamanda örgütün kafa kesme infazlarında görev alan Fehed El Sacır gözaltına alınarak tutuklanmıştı. Operasyonun ardından devam eden soruşturmada ise DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla 3 kişi daha jandarma ekiplerince gözaltına alındı.Jandarma ekiplerince işlemleri tamamlanan ve adliye sevk edilen 3 kişiden Hamed Humsi İbrahim, Burhan Adil Müşref tutuklanırken, S.Ö.H. adlı şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.