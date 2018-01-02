Kocaeli'de feci kaza: 2 ölü

Kocaeli ile Kandıra ilçesini birbirine bağlayan ve sık sık ölümlü kazaların meydana geldiği yolda iki otomobil çarpıştı, iki kişi yaşamını yitirdi

02 Ocak 2018, Salı 01:01
Kocaeli'de feci kaza: 2 ölü
Kaza, akşam saat 21.00 sıralarında Kandıra yolu Davuldere mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Bünyamin D. idaresindeki otomobil ile karşı yönden gelen Kadir Ş. idaresindeki  otomobil kafa kafaya çarpıştı.

KAFA KAFAYA ÇARPIŞTILAR


Kaza sonrası her iki sürücü de araçlarında sıkıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, her iki sürücünün de hayatını kaybettiğini belirledi.



Kazada her iki otomobilin de motor kısmı adeta yok oldu.



Sürücülerin cenazeleri itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkartılırken, jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi aldı.


AYNI YOLDA HER HAFTA KAZA OLUYOR


Kocaeli ile Kandıra arasında ulaşımı sağlayan yolda sık sık kazalar meydana geliyor. Hemen hemen her hafta ölümlü ve yaralamalı kazaların yaşandığı yolda yolun 3 şeritli olması ise kafaları karıştırıyor. Şeritlerin kime ait olduğunu belirten tabelaların sık sık yer almasına rağmen kazaların önüne geçilemiyor. Özellikle hafta sonu yoğun olarak kullanılan Kocaeli-Kandıra yolunda yer yer aydınlatmalar yetersiz kalıyor.
 

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
 
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