Kocaeli'de iğrenç olay! Köpeğe tecavüz etti 

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaşlı bir adam, bahçelik alanda köpeğe tecavüz ederken kayda alındı. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının üzerine hayvanseverler ayaklandı

30 Ocak 2018, Salı 20:18
Kocaeli'de iğrenç olay! Köpeğe tecavüz etti 
Anadolu Hayvan Hakları Federasyonu'nun sosyal medya hesabı üzerinden, yaşlı bir adamın köpeğe tecavüz ederken çekilen görüntüleri paylaşıldı. 

Kocaeli Gebze'de çekilen görüntülerde boynuna kemer bağladığı köpeğe tecavüz ederken yaşlı adamın yanına, bölgede ikamet eden bir vatandaş cep telefonunun kamera kaydını açarak yaklaştı.


"BİR CAHİLLİK YAPTIM"


"Ne yapıyorsun orada? Yaşından, başından da mı utanmıyorsun? Evimin karşısındasın. Cami var orada." diyerek tepki gösteren vatandaş, o sırada sinirlerine hakim olamayarak bir de elleriyle yaşlı adamı itti. 
Toparlanan yaşlı adam, "Bir cahillik yaptık" diyerek, karşılık verdi. Görüntüleri çeken kişi, "Polis çağırayım mı?" derken, yaşlı adam da "Yok" yanıtını verdi.


İLGİLİ KURUMLARA ŞİKAYET MAİLLERİ ATILDI


Anadolu Hayvan Hakları Federasyonu tarafından görüntülerle ilgili yapılan açıklamada, "Sosyal medyada gezmekte olan görüntülerde şahsın hayvana tecavüz ettiği, suç üstü yakalandığı, zavallı hayvana bilerek acı ve ızdırap verdiği, yaşam hakkına kastettiği açıkça görülmektedir. Gelen duyumlar arasında olayın, Kocaeli Gebze Eskihisar Mahallesi'nde gerçekleştiği duyumları bulunmaktadır. Bu şahsın tespit edilerek gerekli cezayı alması için verilen şikayet dilekçesini verilen adreslere göndermeliyiz" denildi.

Yaşanan vahşi olayın ardından köpeğe tecavüz eden yaşlı adamın gerekli cezayı alması için ilgili kurumlara şikayet mailleri atıldı.


 

GÖZALTINA ALINDI


Köpeğe tecavüz eden kişi ile ilgili incelemede bulunan polis, görüntülerdeki şüpheliyi tespit etti. Darıca Abdi İpekçi Mahallesi’nde oturan 82 yaşındaki N.C. gözaltına alındı. N.C. ifadesi alınmak üzere Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.


 


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