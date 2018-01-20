Kocaeli'de iki araç kafa kafa çarpıştı! Şoför ortadan ikiye bölünen araçtan sağ çıktı

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4’ü çocuk 7 kişi yaralandı. Kazaya karışan otomobillerden birisi ikiye bölündü
 

20 Ocak 2018, Cumartesi 10:10
Kocaeli'de iki araç kafa kafa çarpıştı! Şoför ortadan ikiye bölünen araçtan sağ çıktı
 Kaza dün gece 24.00 sularında Kandıra Koruklar mevkiinde meydana geldi. 
 

KAFA KAFAYA ÇARPIŞTILAR


İzmit istikametine seyir halinde olan Ahmet G. idaresindeki 34 DE 2709 plakalı otomobille Kandıra istikametine gitmekte olan Ahmet H. idaresindeki  41 PU 181 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.


OTOMOBİL ORTADAN İKİYE BÖLÜNDÜ


Meydana gelen kazada 34 DE 2709 plakalı otomobilde bulunan Ahmet G., Zeynep G. çocuklar Yağmur G., Gülbiş K.,  Cansu K. ve Cihangir K. yaralandı. Kazaya karışan 41 PU 181 plakalı otomobil ortadan ikiye bölündü.  Ortadan iki bölünen otomobilin sürücüsü Ahmet H. şans eseri kazayı yaralı olarak atlattı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince  yaralılara ilk müdahaleleri olay yerinde yapıldı.  



Kaza sonrası yaralanan çocukların korku dolu gözler ile etrafı seyrettiği görüldü.  Yaralılar daha sonra sağlık ekiplerince İzmit’teki hastanelere kaldırıldı. Kazaya karışan araçların yoldan çekici yardımı ile kaldırılmasıyla yol trafiğe açıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

 


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