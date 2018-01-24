Kocaeli'de ormanlık alanda 2 ceset bulundu

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde ormanlık alana gömülü iki ceset bulundu. Konuyla ilgili 7 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli'de ormanlık alanda 2 ceset bulundu
Edinilen bilgilere göre, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Kısalar Köyü Açmalar Mevkii’nde gömülü olarak bir kadın ve bir erkek cesedi bulundu. Çıkarılan cesetler otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Konuyla ilgili olarak Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla Kocaeli Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 22 Ocak 2018 tarihinde gerçekleştirilen operasyon doğrusunda 7 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
  
Yakalanan kişilerin emniyetteki sorguları devam ediyor.

İHA
 


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