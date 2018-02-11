Kocaeli'de ortalık savaş alanına döndü! 6 yaralı

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde iddiaya göre alacak verecek meselesi yüzünden iki grup arasında çıkan silahlı kavgada ortalık adeta savaş alanına döndü. Olay yerinde 30'dan fazla mermi kovanı bulunurken, 6 kişi yaralandı. 

Kocaeli'de ortalık savaş alanına döndü! 6 yaralı
Olay, Gölcük Amiral Sağlam Caddesi 36. Sokak’ta bir parkeci dükkanında meydana geldi. Özkan E.'ye ait bir iş yerinde iddiaya göre alacak verecek meselesinden çıkan sözlü tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavga esnasında şahıslar yanlarında getirdikleri silahları kullanınca ortalık adeta savaş alanına döndü. Olayda iş yeri sahibi Özkan E, Seyhan A, Muhammet K, İrfan A, Murat G. ve henüz ismi öğrenilemeyen bir kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Olay yerine gelen dükkan sahibi Özkan E.’nin annesi sinir krizleri geçirdi. 

Olayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri ise sokakta geniş güvenlik önlemi aldı. Olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaptıkları esnada 30'un üzerinde mermi kovanı buldu. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. 

İHA


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