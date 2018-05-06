Kocaeli'de otomobil park halindeki tıra çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarında park halindeki TIR'a çarptı. Kazada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı

Kocaeli'de otomobil park halindeki tıra çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Kaza, sabah saatlerinde, D- 100 yolu Kartepe Uzuntarla mevkisinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Orhan Bulut (21) yönetimindeki 41 AAB 810 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, yol kenarında park halindeki 43 DN 622 plakalı TIR'a çarptı. Kazada sürücü Bulut, otomobilde sıkışırken, arkadaşı Çağatay Bulan ise araçtan yaralı olarak çıktı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Bulan'a ilk müdahalede bulunduktan sonra ambulansla Kocaeli Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. İtfaiye ekipleri ise araçta sıkışan Bulut'un çıkarılması için çalışma başlattı. Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından araçtan çıkarılarak, sağlık ekiplerine teslim edilen Orhan Bulut, yaşamını yitirdi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Şanlıurfa'da sele kapılan minik İlknur'un cesedine ulaşıldı

Şanlıurfa'da sele kapılan minik İlknur'un cesedine ulaşıldı
Adana'da dolandırılan kadın yazdığı notla dolandırıcıları ikinci aramada yakalattı

Adana'da dolandırılan kadın yazdığı notla dolandırıcıları ikinci aramada yakalattı
Hıdırellez dolandırıcılığı: Hızır Aleyhisselam'ım dedi, küçükbaş kurban istedi

Hıdırellez dolandırıcılığı: Hızır Aleyhisselam'ım dedi, küçükbaş kurban istedi
Samsun'da yol verme kavgası kanlı bitti!

Samsun'da yol verme kavgası kanlı bitti!
Yağışlı hava kazaya neden oldu: Araçta sıkışan sürücüyi itfaiye kurtardı

Yağışlı hava kazaya neden oldu: Araçta sıkışan sürücüyi itfaiye kurtardı
Halk otobüsü devrildi: 1 yaralı

Halk otobüsü devrildi: 1 yaralı
Su birikintisine giren otomobil takla attı: 3 yaralı

Su birikintisine giren otomobil takla attı: 3 yaralı
Düğünde yakılan meşaleler az daha can alıyordu

Düğünde yakılan meşaleler az daha can alıyordu
Burdur'da masaj ve güzellik salonlarına fuhuş baskını: 7 gözaltı

Burdur'da masaj ve güzellik salonlarına fuhuş baskını: 7 gözaltı
Bursa'da otomobil ile tır çarpıştı: 3 ölü, 3 yaralı

Bursa'da otomobil ile tır çarpıştı: 3 ölü, 3 yaralı
Bursa’da feci kaza; 3 ölü 3 yaralı

Bursa’da feci kaza; 3 ölü 3 yaralı