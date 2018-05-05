Kocaeli'de şarja takılı telefon alev aldı; mahsur kalan astsubay kurtarıldı

TELEFON SARJDA ALEV ALDI







ASTSUBAYI İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI

Adem Özdoğan

Olay öğle saatlerinde, Gölcük Donanma Mahallesi 7'nci Sokak'ta meydana geldi. Astsubay Ahmet T. nöbetten döndükten sonra evinde telefonunu şarja taktı.Ahmet T. diğer odada dinlenirken, bir süre sonra telefonun alev alması sonucu yangın çıktı. Dumanları fark edip dışarı çıkmaya çalışan Ahmet T., yangının büyümesi nedeniyle evde mahsur kaldı. Pencereye çıkan Ahmet T.'nin yardım çağrısıyla çevredekiler itfaiyeye haber verdi.Olay yerine gelen itfaiye ekipleri merdivenli araçla 4 katlı binanın 3'üncü katında oturan Ahmet T.'yi kurtardı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, odada bulunan eşyalar kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.