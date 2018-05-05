Kocaeli'de şarja takılı telefon alev aldı; mahsur kalan astsubay kurtarıldı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, şarja takılı telefonun alev alması sonucu yangın çıktı. Evde mahsur kalan Astsubay Ahmet T., itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Kocaeli'de şarja takılı telefon alev aldı; mahsur kalan astsubay kurtarıldı
Olay öğle saatlerinde, Gölcük Donanma Mahallesi 7'nci Sokak'ta meydana geldi. Astsubay Ahmet T. nöbetten döndükten sonra evinde telefonunu şarja taktı.
 

TELEFON SARJDA ALEV ALDI


Ahmet T. diğer odada dinlenirken, bir süre sonra telefonun alev alması sonucu yangın çıktı. Dumanları fark edip dışarı çıkmaya çalışan Ahmet T., yangının büyümesi nedeniyle evde mahsur kaldı. Pencereye çıkan Ahmet T.'nin yardım çağrısıyla çevredekiler itfaiyeye haber verdi.




ASTSUBAYI İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI


 Olay yerine gelen itfaiye ekipleri merdivenli araçla 4 katlı binanın 3'üncü katında oturan Ahmet T.'yi kurtardı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, odada bulunan eşyalar kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.


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