Kocaeli’de toprağa gömülü cesetlerin bulunmasıyla ilgili flaş gelişme

İstanbul’da bir fırında 4 ceset bulundu
Kocaeli Kandıra’da toprağa gömülü halde bulunan cesetlerin Mülkiye ve İsmail Serin çiftine ait olduğu değerlendiriliyor. Olayla ilgili gözaltına alınanların sayısı 14'e yükseldi
BAŞSAVCILIĞIN AÇIKLAMASI
Açıklamada, "Şüpheli ifadelerinden hareketle tespit ve temin edilmesi muhtemel yeni şüphelilerin varlığı göz önünde bulundurularak konuyla ilgili 25 Ocak tarihinde yayın yasağı kararı verilmiştir. Cinayetin işlenme nedeni ve şüpheli oldukları değerlendirilen kişilere yönelik soruşturma devam etmektedir." ifadelerine yer verildi. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geçen hafta yapılan açıklamada, Kandıra ilçesinde toprağa gömülü kadın ve erkek cesedi bulunduğu, olaya ilişkin 7 şüphelinin gözaltına alındığı bildirilmişti.