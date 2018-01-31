Kocaeli’de toprağa gömülü cesetlerin bulunmasıyla ilgili flaş gelişme

BAŞSAVCILIĞIN AÇIKLAMASI Açıklamada, "Şüpheli ifadelerinden hareketle tespit ve temin edilmesi muhtemel yeni şüphelilerin varlığı göz önünde bulundurularak konuyla ilgili 25 Ocak tarihinde yayın yasağı kararı verilmiştir. Cinayetin işlenme nedeni ve şüpheli oldukları değerlendirilen kişilere yönelik soruşturma devam etmektedir." ifadelerine yer verildi. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geçen hafta yapılan açıklamada, Kandıra ilçesinde toprağa gömülü kadın ve erkek cesedi bulunduğu, olaya ilişkin 7 şüphelinin gözaltına alındığı bildirilmişti.

Gizem Yetil

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, Kandıra yolunda toprağa gömülü halde bulunan kadın ve erkek cesetlerinin Mülkiye ve İsmail Serin çiftine ait olduğunun değerlendirildiği belirtildi. Kesin kimlik tespiti ve ölüm tarihlerinin Adli Tıp Kurumu’ndan gelecek rapor sonucunda aydınlığa kavuşacak.Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 22 Ocak 2018 tarihinde başlatılan operasyon sürecinde şu ana kadar 14 şüpheli gözaltına alındı.