Kocaeli’de toprağa gömülü cesetlerin bulunmasıyla ilgili flaş gelişme

Kocaeli Kandıra’da toprağa gömülü halde bulunan cesetlerin Mülkiye ve İsmail Serin çiftine ait olduğu değerlendiriliyor. Olayla ilgili gözaltına alınanların sayısı 14'e yükseldi

Kocaeli’de toprağa gömülü cesetlerin bulunmasıyla ilgili flaş gelişme
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, Kandıra yolunda toprağa gömülü halde bulunan kadın ve erkek cesetlerinin Mülkiye ve İsmail Serin çiftine ait olduğunun değerlendirildiği belirtildi. Kesin kimlik tespiti ve ölüm tarihlerinin Adli Tıp Kurumu’ndan gelecek rapor sonucunda aydınlığa kavuşacak.

Kaçakçılık ve Organize  Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 22 Ocak 2018 tarihinde başlatılan operasyon sürecinde şu ana kadar 14 şüpheli gözaltına alındı.
 

BAŞSAVCILIĞIN AÇIKLAMASI

Açıklamada, "Şüpheli ifadelerinden hareketle tespit ve temin edilmesi  muhtemel yeni şüphelilerin varlığı göz önünde bulundurularak konuyla ilgili 25  Ocak tarihinde yayın yasağı kararı verilmiştir. Cinayetin işlenme nedeni ve  şüpheli oldukları değerlendirilen kişilere yönelik soruşturma devam etmektedir."  ifadelerine yer verildi. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geçen hafta yapılan  açıklamada, Kandıra ilçesinde toprağa gömülü kadın ve erkek cesedi bulunduğu,  olaya ilişkin 7 şüphelinin gözaltına alındığı bildirilmişti.   



SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

İstanbul’da bir fırında 4 ceset bulundu

İstanbul’da bir fırında 4 ceset bulundu
Dolmuşta öldüresiye dövülen engelli genç hakkında soruşturma

Dolmuşta öldüresiye dövülen engelli genç hakkında soruşturma
Balıkesir'de çıkan yangında eşini kurtaran adam hayatını kaybetti

Balıkesir'de çıkan yangında eşini kurtaran adam hayatını kaybetti
Tarla sürerken bulduğu hazineyi satmaya çalışırken yakalandı

Tarla sürerken bulduğu hazineyi satmaya çalışırken yakalandı
İmamı bıçaklayan sanıktan şok savunma: Rüyama girip, sapıkça şeyler yapıyordu

İmamı bıçaklayan sanıktan şok savunma: Rüyama girip, sapıkça şeyler yapıyordu
İstanbul'da bir adam kız arkadaşına küfürlü mesaj atan kadını öldürdü

İstanbul'da bir adam kız arkadaşına küfürlü mesaj atan kadını öldürdü
Hayatını 3 sayfalık mektupla özetleyip noktayı koydu! Ensest, aldatma ve ihanet...

Hayatını 3 sayfalık mektupla özetleyip noktayı koydu! Ensest, aldatma ve ihanet...
Sigara ve alkol çalan 3 hırsız güvenlik kameralarına yakalandı

Sigara ve alkol çalan 3 hırsız güvenlik kameralarına yakalandı
Suriyeli iki çocukla evliliğe 46 yıl hapis talebi

Suriyeli iki çocukla evliliğe 46 yıl hapis talebi
Trabzon’da Gürcistan uyruklu hırsızlar yakalandı

Trabzon’da Gürcistan uyruklu hırsızlar yakalandı
Sakarya'da asker uğurlama konvoyunda olay çıktı

Sakarya'da asker uğurlama konvoyunda olay çıktı