Kocaeli Kitap Fuarı'na 470 yayınevi katılacak

FUARIN BU YILKİ TEMASI 'ÇOCUK EDEBİYATI'

Can Hakman

ocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 10.'su düzenlenecek Kocaeli Kitap Fuarı, 5-13 Mayıs'ta kitapseverlere kapılarını açacak.Fuarda, sosyal sorumluk projesi kapsamında kitap kumbarasında toplanan kitaplar, şehit öğretmenler Aybüke Yalçın ile Necmettin Yılmaz adına okullarda oluşturulan kütüphanelere gönderilecek., düzenlediği basın toplantısında, kentte geçen yıl gerçekleştirilen kitap fuarına 727 bin 407 kişinin geldiğini, 9 yıl boyunca ziyaretçi sayısının 3 milyon 877 bin 402 olduğunu kaydetti.Kitapseverlerin, sevdikleri yazarlarla fuarda bir araya geleceğini, hayranı oldukları yazarlara kitaplarını imzalatabileceklerini belirten Bayram, "Kitapseverler, her görüş ve fikirden konuşmacının katıldığı söyleşileri dikkatle dinleyecek. 9 gün boyunca bizleri kitaplar arasında, her türlü görüşün özgürce dile getirildiği, bambaşka ufuklara uzanacağımız bir kitap fuarı bekliyor. Bazılarımız ise sahaflardaki sararmış yapraklarda gençliğinin o en güzel günlerini, en tatlı anılarını bulacak." diye konuştu.Bayram, fuarın 5-13 Mayıs tarihlerinde açık olacağını anlatarak, tanınmış gazetecilerin de fuarda gündemi değerlendireceklerini söyledi.Fuarın 10.30-21.00 saatlerinde gezilebileceğini aktaran Bayram, şöyle devam etti:"Fuarın bu yılki teması 'Çocuk Edebiyatı' olarak belirlendi. Elbette fuarın teması bu olunca hayatını çocuk edebiyatına adamış olan yazar Mustafa Ruhi Şirin'i bu yıl fuarın onur konuğu olarak belirledik. En bilinen sokak oyunlarından birisi de mendil kapmaca oyunudur. Çocuklarımız da kitap fuarında bu oyunu oynayacak ama bir farkla; bu kez mendil değil, kitap kapmak için. Kocaeli Kitap Fuarı'ndaki kitap kapmaca oyununu Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı okullardan gelen öğrenciler oynayacak. Üstelik hakemler eşliğinde yarışacaklar ve kazanların ödülü elbette yine kitap olacak."Bayram, Türk sinemasının son yıllarda yetiştirdiği en önemli yönetmenlerden biri olan Semih Kaplanoğlu'nun da kitap fuarına katılacağını belirterek, bir dönem köşe yazarlığı da yapan Kaplanoğlu'nun söyleşinin ardından kitaplarını imzalayacağını söyledi.Fuara, toplumun her kesimine hitap eden insanları ve yayınevlerini davet ettiklerine işaret eden Bayram, "Her görüş burada dillendiriliyor, her görüşün savunulduğu kitaplar burada olacak. Bu, aynı zamanda Büyükşehir Belediyemizin, belediyecilik anlayışını da gösteriyor. Biz toplumun her kesimini kucaklamaya çalışıyoruz." diye konuştu.