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Kocaeli merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Kocaeli, İstanbul, İzmir, Muğla ve Yalova’da düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 13 muvazzaf askerden 4’ü tutuklandı, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kocaeli merkezli FETÖ/PDY operasyonu
Kocaeli merkezli 5 ilde düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 13 askerden 4’ü tutuklandı.
         
Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, "silahlı terör örgütüne üye olmak" iddiasıyla Kocaeli, İstanbul, İzmir, Muğla ve Yalova’da düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 13 muvazzaf askerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
         
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden etkin pişmanlıktan faydalanan 2 binbaşı, 3 yüzbaşı, 3 teğmen ve 1 astsubay, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
         
Tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe çıkarılan 1 binbaşı, 1 yüzbaşı, 1 teğmen ve 1 astsubay tutuklandı.
         
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, 21 Aralık’ta "silahlı terör örgütüne üye olmak" iddiasıyla 3 binbaşı, 4 yüzbaşı, 5 teğmen ve 2 astsubay olmak üzere toplam 14 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verilmiş, bu kapsamda İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Kocaeli, İstanbul, İzmir, Muğla ve Yalova’da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 13 kişi gözaltına alınmıştı.
         
Bir firari teğmeni yakalama çalışmaları devam ediyor.
 
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