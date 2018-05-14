Çayırova'da ikamet eden aslen Mardinli Yusuf Acar'ın (26) cesedinin bulunmasının ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı.





Ekipler, Acar'ın, 4 gün önce İstanbul'un Pendik ilçesindeki iş yerinden akrabası Ş.A. (42) ile ayrıldığını tespit etti.





Olayla ilgisi olabileceği şüphesi üzerine Körfez ilçesindeki ikametine operasyon düzenleyen ekipler, Ş.A. ve eşi L.A'yı gözaltına aldı.





Ş.A'nın, emniyetteki ifadesinde, cezaevindeyken eşine cinsel tacizde bulunduğunu iddia ettiği Acar'ı araçla ormanlık alana götürdüğünü ve kafasına 3, sırtına 3 olmak üzere toplam 6 kurşun sıkarak öldürdükten sonra Kalburcu köyünde ormanlık alana gömdüğünü itiraf ettiği belirtildi.





Emniyetteki işlemlerinin ardından yoğun güvenlik önlemleri altında Körfez Adliyesi'ne sevk edilen Ş.A, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, eşi L.A. savcılık talimatıyla salıverildi.





Bu arada Ş.A'nın yaklaşık 15 ay önce, Körfez'de düzenlenen NATO Boru Hattı'ndan akaryakıt hırsızlığı olayına ilişkin soruşturma kapsamında tutuklandığı, daha sonra tahliye edildiği öğrenildi.





Otopsi işlemleri tamamlanan ve ailesine teslim edilen Yusuf Acar'ın cenazesi, memleketi Mardin'de toprağa verilecek.





AA