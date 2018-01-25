Kocasına '40 yıl sadece seninle sevişemem' dedi! Bakın ne oldu!

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HAYATININ EN ZOR KONUŞMASINI YAPMIŞ

KOCASI 'GEL BİR DE BÖYLE DENEYELİM' DEMİŞ

İNTERNETTEN TANIŞTI

SEVGİLİSİ KALMAYA GELİYOR

Nazlı Erdol

40 yaşındaki, son derece mutlu görünen 10 yıllık evliliğin ardından kocası Marc'a tek eşlilikten sıkıldığını, cinsel ve duygusal anlamda başka partnerler aramak istediğini söyledi. Peki evlilikte üçüncü kişiye yer var mı? İşte Marc, Anita ve 30 yaşındaki İtalyan erkek arkadaşı Andrea'nın alışılmadık hikayesi...40 yaşındaki Anita, mutlu geçen 10 yılın ardından 46 yaşındaki kocası Marc'ın kendisi için yeterli olmadığına karar vermiş. Üç yıl önce kocasını karşısına almış, ikili mutfak masasına oturmuş ve hayatlarının en zor konuşmasını yapmışlar. Birlikte çok mutlu geçen bir on yılın ardından, Marc'a onun için yeterli olmadığını söylemiş.Anita, "Onun arkasından iş çevirmek istemiyordum, bu yüzden de açık açık konuştum. Önümüzdeki 40 yıl boyunca sadece onunla seks yapma fikrinin bana göre olmadığını söyledim. Çok üzüldüm, çok ağladım. Neyse ki Marc içime su serpen bir şey söyledi ve 'Gel bir de farklı şekilde deneyelim' dedi" diye anlatıyor.Anita daha sonra başka erkeklerle dışarı çıkmaya başlamış ve bunların hepsinden Marc'ın da haberi varmış. Daha sonra internet üzerinden 30 yaşındaki Andrea ile tanışmış. Anita, Andrea ile açık ilişki yaşıyor ve Andrea da başka insanlarla görüşüyor.Anita ve kocası Marc 18 ay önce seks yapmayı bırakmış ama hala birlikte yaşıyorlar ve özel günleri mutlaka beraber geçiriyorlar. Anita'nın sevgilisi Andrea da bazen kalmaya evlerine geliyor. Ancak Anita yakında çocuklarıyla beraber başka bir eve çıkmayı düşünüyor.