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Kocasına ve oğluna şiddet uyguladığı iddia edilen kadına hapis istemi

Adana'da eşine ve 6 yaşındaki oğluna şiddet uyguladığı ileri sürülen kadın hakkında 8 yıla kadar hapis cezası istemiyle 3 dava açıldı. 

Kocasına ve oğluna şiddet uyguladığı iddia edilen kadına hapis istemi
Kendisine şiddet uyguladığını ileri sürdüğü Ümmühan A. (25) hakkında 5 kez evden 200 metre uzaklaştırma cezası aldırtan Sabit A'nın (42), "yaralama ve hakaret" suçlarından yaptığı 3 suç duyurusu hakkında başlatılan soruşturmalar tamamlandı.
 

"KOCASINI VE ÇOCUĞUNA ŞİDDET UYGULUYOR"


Cumhuriyet savcılarının "Eşe karşı silahla basit yaralama, hakaret ve çocuğa şiddet" suçlarından hazırladığı iddianameler, 2, 8 ve 15. Asliye Ceza Mahkemelerince kabul edildi.

Ümmühan A'nın eşe şiddet ve hakaretten 6 yıl 6 ay, 6 yaşındaki oğluna şiddet uygulamaktan da 1 yıl 6 ay hapsi istendi. 

Adana 2. Asliye Ceza Mahkemesinde açılan davanın iddianamesinde, Sabit A. ile eşinin boşanma aşamasında oldukları belirtildi.
 

TANIMADIĞI BİR ERKEN TARAFINDAN YARALANDI


Sabit A'nın 12 Ekim 2017'de evine gelen tanımadığı bir erkek tarafından karnından bıçaklanarak yaralandığı anlatılan iddianamede, "Faili meçhul şahsın Sabit A'yı yaraladığı sırada 'Sen onu sahipsiz mi sandın?' dediği, Olaydan bir gün sonra da şikayetçinin eşi Ümmühan'la evine yakın bir yerde karşılaştıkları, şüphelinin eşinin boğazını sıkarak darbettiği ve Ümmühan'ın kendisini yaralayan kişiyi gönderdiğini söylediği, delillere göre sanığın üzerine isnat edilen suçun sabit olduğu anlaşılmaktadır." ifadesini kullandı.



Adana 8. Asliye Ceza Mahkemesindeki iddianamede de sanığın 3 Kasım 2017'de eşini taşla darbettiğine dikkati çekildi.

Diğer iddianamede ise kadının 13 Aralık 2017'de 6 yaşındaki oğlunu değnekle yüzüne ve beline vurarak yaraladığı, ayrıca eşi Sabit'e de hakaret ettiği kaydedildi. 
 

"TEHDİT EDİYORDU, ŞİMDİ DÖVÜYOR"


Sabit A, gazetecilere yaptığı açıklamada, eşi Ümmühan ile ayrı yaşadıklarını belirterek kadının sık sık yanında birileriyle gelip kendisini darbettiğini ileri sürdü.

Eşi hakkında 5 kez evden uzaklaştırma cezası aldırtmasına rağmen karısının verilen kararlara uymadığını iddia eden Sabit A, "İlk zamanlar dövüyordu, şimdi ise küfür ve tehdit ediyor. Kendisine karşı suç işletip cezaevine girmemi istiyor. Ona el kaldırmayacağım ancak ben de 'yeter artık' diyorum. Nasıl erkekler kadınlara şiddet uyguladığı zaman anında tutuklanıyorsa, bana şiddet uygulayan eşim de tutuklansın. Artık, dayak, hakaret ve tehditlerinden bıktım. Allah rızası için savcılarımız bu kadını durdursun." diye konuştu.

 


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